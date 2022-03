Promo de Printemps d'Ubisoft : Jusqu'à 75% de réduction sur nos jeux les plus populaires

Le printemps arrive à grands pas - le temps se réchauffe, les oiseaux chantent, et Ubisoft le célèbre avec sa Promo de Printemps annuelle. Du 16 au 31 mars, certaines des plus grandes franchises d'Ubisoft, de Far Cry à Assassin's Creed, bénéficient de réductions exceptionnelles allant jusqu'à 75% pour célébrer la nouvelle saison avec nos joueurs. Ubisoft propose également un coupon permettant de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 15 % sur le total de votre panier. Il vous suffit d'entrer le code FRESH15 au moment du paiment de votre commande.

Si vous souhaitez vous lancer dans une aventure pleine d'action et de tactique, vous pouvez vous procurer Rainbow Six Siege avec une remise de 67% ou Rainbow Six Extraction avec une remise de 35%. Si vous préférez éliminer les membres de l'Ordre des Anciens et faire des raids en Angleterre pendant le IXe siècle, profitez de la réduction de 60% sur Assassin's Creed Valhalla. Les rebelles à la recherche d'un environnement tropical plus moderne et de tactiques de guérilla pourront profiter d'une remise de 50% sur Far Cry 6.

Et ce n'est pas tout : de nombreuses Ventes Flash auront lieu tout au long de l'événement, alors n'oubliez pas de consulter régulièrement l'Ubisoft Store pour ne pas manquer une seule offre.

*Valable sur une sélection de jeux. Certaines conditions s'appliquent. L'offre se termine le 31 mars.