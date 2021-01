UBISOFT : Credit Suisse ajuste la valorisation

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 85 à 86 euros et confirmé son opinion Surperformance sur Ubisoft après l’annonce du développement d’un jeu ancré dans l’univers Star Wars. Selon le bureau d’études, le développement du jeu devrait durer plusieurs années et il pense qu'il sera probablement lancé en 2024 ou 2025 si tout se passe bien. Il juge que des royalties d'environ 15 à 20 % devront être versées à LucasGames. Ubisoft devra donc vendre un plus grand nombre de jeux pour obtenir un meilleur résultat qu'avec une propriété intellectuelle détenue intégralement.