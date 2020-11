UBISOFT ENTERTAINMENT : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 septembre 2020

Paris – 6 novembre 2020

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 septembre 2020

La société annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2020.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.ubisoftgroup.com (Espace Investisseurs) dans la rubrique Information réglementée.

À propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com .

