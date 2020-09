UBISOFT : annonce le départ de Michel Ancel, qui quitte l'industrie du jeu vidéo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a annoncé que Michel Ancel a choisi de quitter l’industrie du jeu vidéo après une carrière de plus de 30 ans. Grand passionné de nature, il cultive depuis longtemps un projet personnel consacré à la protection de la vie sauvage. Ce projet de création d’un sanctuaire pour la faune sauvage, dans la région de Montpellier, prend aujourd’hui de l’ampleur, et Michel Ancel souhaite pouvoir s’y investir pleinement.Michel Ancel est à l'origine de quelques-unes des plus belles franchises d'Ubisoft et de l'industrie, comme Rayman et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d'Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel Ancel.