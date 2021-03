UBISOFT : Berenberg abaisse son objectif de cours de 10 euros

Berenberg a réduit son objectif de cours de 93 euros à 83 euros et confirmé sa recommandation d’Achat. Le bureau d’études a pris en compte dans ses estimations l’hausse des investissements sur l’exercice 2022. « Nous sommes une fois de plus frustrés par la façon dont l'entreprise ne récompense pas ses actionnaires à court terme en utilisant systématiquement ses résultats meilleurs que prévu pour repousser les sorties de contenus », commente l’analyste.



S'il est d'accord sur le fait que les jeux ne doivent pas être réalisés à la hâte et que des jeux bien fignolés créent une valeur à long terme, il estime que les objectifs initiaux devraient tenir compte d'un temps de polissage suffisant.



Les choses ne sont jamais allés aussi bien, et pourtant l'analyste se retrouve une fois de plus à réduire les estimations.