UBISOFT : Berenberg reste favorable au dossier

Berenberg a réduit son objectif de cours de 83 euros à 74 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Ubisoft. Après la chute spectaculaire de l'éditeur de jeux vidéo, le bureau d'études a évalué ce qu'il devait faire de sa recommandation sur Ubisoft aux niveaux actuels.



Il reste à l'Achat car, sur deux questions clés, il est plus rassuré que ne le laisse percevoir le marché sur la base du cours de l'action. La première question est de savoir si l'analyste est d'accord avec l'offensive d'Ubisoft vers le free-to-play (F2P). Bien qu'elle soit sans aucun doute plus risquée que les jeux AAA, une incursion dans le F2P a été un facteur clé des récents succès d'Activision Blizzard et d'Electronic Arts (EA), et le broker soutient donc cette initiative à 100%.



La question suivante est de savoir si Berenberg a confiance en la capacité d'Ubisoft à bien exécuter ce plan. À cet égard, il fait remarquer que, contrairement à sa réputation, la majorité des franchises d'Ubisoft ont récemment connu un engagement/succès record et Rainbow Six Siege a connu la longévité nécessaire au succès du F2P.