UBISOFT : Citi passe à l'achat

Citi a relevé sa recommandation à Achat et confirmé son objectif de cours de 90 euros sur Ubisoft. Bien que le bureau d'études reconnaisse l'absence probable de flux d'informations jusqu'à ce que le groupe publie les résultats de l'exercice à la mi-mai, il pense que la baisse des actions depuis les résultats 9 mois représente une opportunité pour les investisseurs de long terme.



L'élément central de ce relèvement est son opinion que les perspectives pour 2022 sont solides et que le profil de risque autour des nouveaux lancements est moins élevé que les années précédentes et moins élevé que les attentes actuelles.



Le broker considère également que la valorisation fait plus que compenser tout risque lié à l'approche verticalement intégrée (et avide de liquidités) du groupe du fait des opportunités à moyen terme dans les jeux vidéo.