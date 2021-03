UBISOFT : SG abaisse son objectif de cours

SG a réduit son objectif de cours de 83,50 euros à 75,50 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur Ubisoft. Le bureau d’études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 9,5% en moyenne sur la période 2022-2024. Il constate l’absence de levier opérationnel du fait de l’augmentation des coûts de marketing et de R&D sur l’exercice 2022. Le broker avertit également que le jeu AAA, Skull & Bones, représente le plus de risque de déception.



" L'action pourrait évoluer latéralement pendant un certain temps, au moins jusqu'aux résultats de l'exercice 2021 (mi-mai), lorsque les prévisions pour l'exercice 2022 seront dévoilées ", ajoute l'analyste.