UBISOFT : UBS réduit sa valorisation

UBS a abaissé sa valorisation de 95 euros à 75 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Ubisoft. Le bureau d'études a abaissé ses prévisions de bénéfices en raison de l'augmentation des investissements en R&D et en marketing pour soutenir les nouvelles propriétés intellectuelles. Il anticipe désormais un résultat opérationnel ajusté 2022 de 462 millions d'euros, en ligne avec les objectifs du groupe de 420 à 500 millions d'euros et le consensus.



L'action affiche un PER 19, présentant donc une décote par rapport aux pairs, mais avec une croissance supérieure, l'analyste reste positif donc sur Ubisoft en dépit de problèmes d'exécution.