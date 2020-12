UBISOFT : nomme une vice-présidente Diversité & Inclusion

Ubisoft a nommé aujourd'hui Raashi Sikka au poste de VP Diversité & Inclusion. " Cette nomination constitue une étape décisive pour Ubisoft, qui travaille activement à renforcer sa culture et ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion, tant en interne que dans l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble " a souligné l'éditeur de jeux vidéo.



En collaboration avec l'équipe de direction du groupe, elle aura un mandat clair et un champ d'action élargi pour mener et mettre en œuvre les changements qui impacteront les domaines clés des opérations et des activités d'Ubisoft. Elle promouvra, pilotera et développera des stratégies d'inclusion et des initiatives en matière de diversité, dans toutes les géographies d'Ubisoft et au sein de toutes les fonctions du groupe.



Rapportant directement au co-fondateur et PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, elle concevra et mettra en œuvre une feuille de route globale en matière de diversité et d'inclusion afin de soutenir et enrichir la culture d'entreprise à tous les niveaux, des Ressources Humaines au Développement éditorial et des jeux, en passant par la Communauté et le Marketing. Sa nomination prend effet le 1er février 2021.