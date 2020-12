UBISOFT : nouvelle administratrice

Le Conseil d’administration d’Ubisoft a coopté Belén Essioux-Trujillo en qualité d’administratrice indépendante, sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. Elle remplace Virginie Haas, qui a démissionné de ses fonctions d’administratrice suite à sa nomination en tant que Chief Studios Operating Officer d’Ubisoft. La ratification de la nomination de Belén Essioux-Trujillo sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires de l'éditeur de jeux vidéo.



Si sa nomination est confirmée, Mme Essioux-Trujillo exercera ses fonctions d'administratrice pour la durée restante du mandat initial de Mme Haas, dont l'échéance est l'assemblée générale des actionnaires de 2023.



Belén Essioux-Trujillo occupe actuellement la fonction de Directrice des Ressources Humaines de la division Produits Professionnels de L'Oréal. Tout au long de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau dans le domaine des ressources humaines au sein de grandes entreprises internationales, notamment le groupe PSA, Danone et Hermès. Entre 2012 et 2016, elle a occupé le poste de Directrice des Ressources Humaines de Kering, dont elle était à ce titre membre du comité exécutif.