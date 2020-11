Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Ubisoft progresse de 4,68% à 83,14 euros, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, l'éditeur de jeux vidéo ayant indiqué qu'Assassin’s Creed Valhalla avait connu le meilleur démarrage de l'histoire de sa franchise à succès. Plus d'exemplaires ont été vendus lors de sa première semaine de commercialisation que les autres itérations. Assassin's Creed Valhalla est également devenu le lancement d'Ubisoft le plus vendu de tous les temps sur PC, grâce à la performance record des ventes sur Ubisoft Store."Le lancement n'est que le début et nous avons de solides plans de contenus pour Assassin's Creed Valhalla qui permettront aux joueurs de rester longtemps immergés dans leur saga viking épique" a déclaré Julien Laferrière, producteur du jeu.