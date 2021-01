UBISOFT toujours bien orienté : les analystes s'expriment sur le jeu Star Wars

Le titre Ubisoft gagne 1,87% à 85,06 euros et retrouve ses niveaux de fin octobre 2018, toujours soutenu par l'annonce d’hier de la création d’un nouveau jeu Star Wars avec Lucasfilm Games. Il s'agira d'un jeu narratif en monde ouvert ancré dans la célèbre galaxie Star Wars.



Les analystes ont accueilli favorablement cette nouvelle, même si le développement de ce jeu devrait prendre de 3 à 4 ans. " Si Ubisoft peut lancer avec succès une nouvelle franchise mondiale Star Wars en monde ouvert, cela pourrait augmenter sensiblement les bénéfices à moyen terme, bien que des investissements importants soient probablement nécessaires ", prévient UBS.



Pour Invest Securities, la franchise Star Wars bénéficie d'un rayonnement international et assure à Ubisoft un potentiel marketing élevé au moment du lancement.



JPMorgan fait pour sa part remarquer que " Disney aurait pu travailler avec n'importe quel développeur/éditeur et sa décision de collaborer avec Ubisoft témoigne, selon lui, de la solide réputation d'Ubisoft en matière de création d'expériences immersives dans les jeux en monde ouvert ". Il ajoute que ce jeu devrait également amener de nouveaux joueurs dans l'univers Ubisoft et soutenir son offre d'abonnement, qui deviendra de plus en plus importante sur les plateformes basées sur le cloud.



L'action progresse depuis 2 jours car ce développement favorable pour Ubisoft contient aussi une dimension spéculative.



" Les plus attentifs à l'aspect spéculatif remarqueront que le prédateur naturel d'Ubisoft ne s'appelle plus Tencent ou Google, mais clairement Disney pour lequel groupe Ubisoft développe désormais deux jeux majeurs : Avatar et maintenant Star Wars ", note LCM.



En 2010 déjà, le groupe de divertissement américain était considéré comme un acquéreur potentiel d'Ubisoft. A l'époque, Electronics Arts était sorti du capital de son concurrent français. Aujourd'hui, ce dernier vient de lui ravir une de ses collaborations les plus prestigieuses puisqu'Electronics Arts était en charge du développement des derniers jeux Star Wars.