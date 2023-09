Ubisoft : Crédit Agricole CIB dépasse les 10%

La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré avoir franchi en hausse, le 18 septembre 2023, le seuil de 10% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir 13 575 367 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 10,82% du capital et 9,95 des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion concomitante d'accords et d'instruments financiers portant sur des actions Ubisoft Entertainment.



