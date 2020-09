Ubisoft : Crédit Agricole CIB détient moins de 10% du capital

18/09/2020 | 12:15

La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 14 septembre 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir 12 204 788 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 9,98% du capital et 9,07% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre de titres empruntés par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.



