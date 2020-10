Ubisoft Entertainment : 29 octobre 2020 - UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020-21 334.96 KB

OBJECTIFS 2020-21 : Net bookings désormais attendu entre 2 200 M€ et 2 350 M€ et résultat opérationnel non-IFRS entre 420 M€ et 520 M€

L'écosystème de joueurs d'Ubisoft fait l'objet de la plus grande refonte de son histoire et ouvre la voie à des communautés et à des fonctionnalités cross- plateformes pour favoriser la découverte, le trafic et l'engagement

Paris, le 29 octobre 2020 - Ubisoft publie ses résultats pour le premier semestre 2020-21, clos le 30 septembre 2020.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, déclare : "L'industrie du jeu vidéo bénéficie d'une très forte dynamique. Portée par des niveaux d'engagement et d'interactions sociales sans précédent, elle est de loin le segment du divertissement affichant la plus forte croissance. Dans ce contexte, notre stratégie et nos avantages concurrentiels sont pleinement validés par les annonces de consolidation et de lancement de nouvelles plateformes qui ont marqué l'industrie récemment. La valeur des marques de jeu vidéo n'a jamais été aussi élevée et ces annonces soulignent l'importance de posséder un portefeuille profond et diversifié de franchises de haute qualité. Grâce à cet actif majeur, que nous avons construit de manière organique sur plus de deux décennies, Ubisoft a conclu des partenariats productifs avec les plus grandes plateformes technologiques et de jeux vidéo, qui se réjouissent toutes de pouvoir accueillir nos contenus.

En parallèle, nous continuons d'investir afin d'amplifier les bénéfices de notre relation directe avec les joueurs. Au cours des dix dernières années, nous avons à la fois bâti notre propre écosystème de distribution et de services en ligne, un identifiant unique pour l'ensemble des jeux et des plateformes ainsi qu'une capacité de production sans pareille. Ce sont des actifs formidables pour renforcer et développer cette relation directe. Grâce à des points d'entrée et des modèles de rémunération multiples, et avec le déploiement d'Ubisoft Connect, nous souhaitons offrir aux joueurs un accès fluide et des expériences enrichissantes tirant profit de la profondeur de notre catalogue de jeux. Cela permettra d'accroître la capacité de découverte, le trafic et l'engagement global afin de créer de la valeur significative pour nos joueurs, nos équipes et nos actionnaires sur les prochaines années."

Frédérick Duguet, directeur financier, commente : "Le deuxième trimestre a été une nouvelle période de surperformance pour Ubisoft, portée par l'attractivité et la profondeur de notre portefeuille diversifié de franchises, et par notre large gamme de services Live. Cette excellente dynamique a permis de délivrer une rentabilité record sur le premier semestre. Nous sommes fiers de nos équipes, qui ont fait preuve d'une implication et d'une résilience extraordinaires dans cette période exigeante, une grande majorité de nos développeurs continuant de travailler de chez eux. Elles ont livré à une cadence élevée des services et des contenus Live exceptionnels tout en développant le line-uple plus ambitieux de l'industrie. Nous continuons d'envisager l'année avec confiance et nous sommes impatients que les joueurs découvrent nos jeux. Cela commence aujourd'hui avec Watch Dogs : Legion, qui bénéficie de notes solides. Il sera suivi par Assassin's Creed Valhalla, l'un des plus grands titres grand public de cette fin d'année, et par la fraîcheur et la légèreté de notre nouvelle marque, Immortals Fenyx Rising. Nos jeux devraient pleinement bénéficier de notre forte présence au lancement très attendu de la nouvelle génération de consoles.

Profitant de cette forte dynamique et bien que nous ayons déplacé Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en 2021-22 pour exploiter leur plein potentiel dans le contexte des défis de production causés par la COVID-19, nos nouveaux objectifs de résultat opérationnel non-IFRS2020-21 restent dans la fourchette fixée en mai dernier. Le fait de pouvoir maximiser la valeur à long terme de nos marques tout en maintenant des objectifs financiers solides souligne la nature de plus en plus récurrente de nos revenus, la force de notre portefeuille de franchises, la confiance dans nos sorties de fin d'année et la dynamique actuelle de l'industrie."

Yves Guillemot ajoute : "Au cours du trimestre, nous avons entrepris des actions profondes pour créer un lieu de travail plus sûr et plus inclusif et pour transformer notre culture d'entreprise. Nous avons notamment procédé à un audit de nos procédures RH et reçu les commentaires de plus de 14 000 employés afin d'avoir une vision la plus complète possible de la situation et de

