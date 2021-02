Ubisoft Entertainment : 9 février 2021 - UBISOFT ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020-21 212.88 KB

Paris, le 9 février 2021 - Ubisoft publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal 2020- 21, clos le 31 décembre 2020.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "Notre stratégie continue de porter ses fruits. Nous avons réalisé, de loin, le plus gros trimestre de l'histoire d'Ubisoft grâce à la qualité de nos lancements et à la profondeur de notre catalogue. Nous sommes incroyablement fiers de nos équipes qui, dans un environnement extrêmement difficile, ont lancé quatre titres sur de nombreuses plateformes, tout en continuant à nourrir nos services Live. Au travers de cet accomplissement sans pareil, elles ont démontré une résilience et une qualité d'adaptation remarquables. Cette capacité d'exécution à un tel niveau de qualité révèle avec force la puissance de notre modèle de production et la durabilité de notre organisation."

Yves Guillemot poursuit "Dans un contexte d'engagement de plus en plus prononcé des joueurs et de tendances très porteuses de l'industrie, Ubisoft continue d'évoluer vers une récurrence grandissante de ses revenus. Notre back-catalogue, à forte rentabilité, est ainsi amené à représenter une part toujours plus importante de notre activité."

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente "Le trimestre a été marqué par le succès de Just Dance 2021 et les excellentes réceptions critiques d'Immortal Fenyx Rising et d'Assassin's Creed Valhalla. Ce dernier a enregistré des revenus records et s'est classé, avec Watch Dogs: Legion, parmi le top 4 des meilleures ventes sur la nouvelle génération de consoles. La très forte performance de notre back-catalogueest également remarquable avec, notamment, une dynamique historique pour nos titres Assassin's Creed, une solide progression de la franchise Far Cry et une forte croissance de l'engagement et des revenus de la marque The Crew et de notre jeu Free-to-PlayBrawlhalla. Nous tirons également pleinement profit de l'énorme succès de la Switch et de notre position de premier éditeur tiers sur la plateforme avec, entre autres, notre catalogue de jeux Just Dance et Mario + Rabbids Kingdom Battle. Cette profondeur de catalogue, qui va bien au-delà des marques citées, nous offre une visibilité toujours plus grande et continue d'être un fort moteur de rentabilité."

Yves Guillemot conclut "Le modèle d'Ubisoft est principalement fondé sur la création d'actifs en interne. C'est un modèle éprouvé, qui a permis de bâtir l'un des portefeuilles les plus larges et diversifiés de franchises à succès et une valeur actionnariale remarquable. Les bénéfices et les opportunités de cette stratégie ne cessent d'augmenter dans un monde où la valeur des marques de jeu vidéo croît fortement et où les actifs de qualité AAA se font rares en raison de barrières à l'entrée de plus en plus élevées. Cette dynamique vertueuse vient confirmer notre confiance dans notre capacité à continuer de générer une forte valeur pour nos équipes, nos joueurs et nos actionnaires sur le long-terme."

2