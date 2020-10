Ubisoft Entertainment : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a réalisé un chiffre d'affaires (IFRS15) de 757 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice fiscal 2021, soit une hausse de 8,5% sur un an. Les net bookings ont atteint 754,7 millions d'euros, en progression de 14,2%, dont 344,7 millions au deuxième trimestre fiscal, contre un objectif d’environ 290 millions. Ubisoft a comptabilisé 100 millions de joueurs uniques actifs au premier semestre fiscal sur PC et consoles,un chiffre stable par rapport à 2019.Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 114,3 millions d'euros, par rapport aux 6,9 millions réalisés au premier semestre 2019-2020.Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 89,1 millions d'euros, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,71 euro. Au premier semestre 2019-2020, ils s'étaient respectivement élevés à 12,8 millions et 0,11 euro.Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 21,1 millions d'euros, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,17 euro. Au premier semestre 2019-2020, ils s'étaient respectivement élevés à 0,9 million et 0,01 euro.L'éditeur de jeux vidéo s'attend désormais à des net bookings compris entre 2,2 et 2,35 milliards d'euros et à un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 et 520 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice.