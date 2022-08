Ubisoft Entertainment : A suivre aujourd'hui

L'action de l'éditeur de jeux vidéo, Ubisoft, a bondi de près de 12% la semaine dernière à la faveur d'une information de Reuters selon laquelle le groupe chinois Tencent souhaiterait se renforcer au capital. Il détient déjà 5% d'Ubisoft depuis 2018. Tencent souhaiterait acheter une partie de la participation de 15% des frères Guillemot, qui sont les principaux actionnaires. Selon deux des sources citées par Reuters, Tencent serait prêt à proposer 100 euros par action pour se renforcer dans Ubisoft. Interrogé par AOF, Ubisoft n’a pas souhaité faire de commentaires.



Dans un contexte marqué par la multiplication des opérations de fusions et acquisitions dans le secteur des jeux vidéo (rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, de Zynga par Take-Two…), Ubisoft est considéré comme une cible de choix du fait de son capital éclaté, de sa propriété intellectuelle et de son importante capacité de développement.



Mais jusqu'à présent, les frères Guillemot ont toujours lutté pour l'indépendance du groupe. Vivendi et Electronic Arts en savent quelque chose.