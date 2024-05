Ubisoft Entertainment : A suivre aujourd'hui

Le 16 mai 2024 à 08:05

Sur l'exercice 2023-2024, Ubisoft a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 401,4 millions d’euros alors qu’il visait environ 400 millions d'euros. L’éditeur de jeux vidéo avait essuyé une perte de 500,2 millions d’euros sur l’exercice précédent. Les net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires – ont progressé de 33,5%. L'entreprise précise que l'objectif de réduction annuelle des coûts de 200 millions d'euros d'ici 2025-26 en bonne voie d'être atteint. La base de coûts fixes a été réduite d'environ 150 millions d'euros au cours de l'exercice 2023-24.



Le nombre total d'employés dans le monde s'est établi à 19011 fin mars 2024, en baisse de plus de 1700 personnes en 18 mois.



La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles (non-IFRS) s'élève à 393,3 millions d'euros contre une consommation de 354,2 millions d'euros en 2022-23. Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à 90,8 millions d'euros contre -227,3 millions d'euros en 2022-23 et une hausse du besoin en fonds de roulement non-IFRS de 484,1 millions contre une hausse de 126,9 millions en 2022-23.



Sur le nouvel exercice, Ubisoft anticipe une croissance solide du net bookings, légère progression du résultat opérationnel ajusté et hausse de la capacité d'autofinancement ajustée conduisant à un free cash-flow positif. Le groupe bénéficiera d'un " line-up robuste " pour l'exercice : Assassin's Creed Shadows, Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence et XDefiant.



Le net bookings du premier trimestre 2024-25 est attendu aux alentours de 275 millions d'euros.