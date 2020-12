Ubisoft Entertainment : Atteignez vos objectifs pour les fêtes avec Ubisoft+

La période des fêtes sera un petit peu différente cette année, et il est possible que vous deviez vous organiser différemment pour accomplir tout ce que vous voulez réaliser, et faire de cette saison un moment mémorable. Même si Ubisoft+ ne sera sans doute pas la solution pour tous vos objectifs pendant les fêtes, ça pourra vous aider à en atteindre un certain nombre ! Le service par abonnement mensuel vous donne accès à plus de 100 jeux sur PC, dont de nombreuses éditions premium* qui comprennent les DLC ainsi que du contenu additionnel. La liste complète des jeux Ubisoft+ comprend les dernières sorties, les plus grandes franchises, et les classiques les plus cultes. Que vous vouliez vous amuser entre amis ou reposer votre esprit dans un endroit calme et serein, voici quelques-unes de nos suggestions pour atteindre vos objectifs en jouant pendant cette période des fêtes.

Objectif des fêtes : participer aux festivités

En quoi cela vous aide : bien que les communautés partout dans le monde soient contraintes d'adapter leurs festivités cette année, la fête bat déjà son plein à Ravensthorpe, et vous pouvez y aller quand vous voulez! L'événement saisonnier des Fêtes de Yule dans Assassin's Creed Valhalla a transformé une partie de l'humble hameau en un petit paradis hivernal, avec des activités spéciales auxquelles vous pouvez participer et des récompenses festives à gagner. Même les héros intrépides comme Eivor ont besoin de faire une pause de temps en temps pour s'évader, loin de l'exploration du monde ouvert, des manigances diplomatiques, et des combats impitoyables. Alors, prenez le temps de vous détendre avec votre clan, et levez votre verre pour célébrer vos victoires. Qui plus est, se promener au cœur d'une forêt de conifères dans les montagnes de Norvège est un excellent moyen de se vider la tête après tout ce qui s'est passé en 2020.

Objectif des fêtes : faire preuve d'empathie

En quoi cela vous aide : les fêtes sont le moment rêvé pour s'occuper de ses proches, mais c'est également une période où il est bon de penser à votre prochain et à la collectivité. Vous apprendrez à apprécier les gens qui travaillent dur pour faire des fêtes une réalité en acceptant des petits boulots avec Parcel Fox dans Watch Dogs : Legion. L'entreprise de livraison, qui possède des sites un peu partout dans la futuristique Londres, a des colis à envoyer dans toutes les directions, et vous indiquera même les livraisons situées à proximité de votre prochain objectif. Attention toutefois, certains des colis peuvent être fragiles, ce qui nécessitera de conduire plus adroitement, ou avoir fait l'objet d'un signalement par la police, auquel cas vous devrez vous débrouiller pour les semer. C'est une excellente façon de vous encourager à tester un nouveau véhicule, trouver des itinéraires alternatifs, et vous faire un peu d'ETOs pour offrir des cadeaux à toute votre équipe DedSec. Et la prochaine fois que vous recevrez un colis dans la vraie vie, vous pourrez dire un merci d'autant plus chaleureux à la personne courageuse qui vous l'a apporté.

Objectif des fêtes : lâcher la pression

En quoi cela vous aide : soyons francs, cette année a vraiment été très chargée. Vous avez besoin de vous défouler, et incarner le cyber commando dur à cuire et sans pitié tout droit sorti de vos rêves de science-fiction des années 80 est le meilleur moyen d'y arriver. Équipé de l'arsenal explosif et des répliques bourrues de Rex Power Colt, vous affronterez des cybersoldats et des Dragons de Sang dont les yeux lancent des flammes au cours de votre quête visant à... détruire tout ce qui se dresse sur votre chemin, en fait. Tranchez vos ennemis avec votre katana à lame laser, arrachez leurs robot-cœurs, et utilisez-les comme appâts. Alors ça, ce sont de joyeuses fêtes !

(Et si vous avez envie de semer le chaos sur une superbe île tropicale, une chaîne de montagnes majestueuses, une vallée bucolique, ou à l'époque de la préhistoire, eh bienUbisoft+a le Far Cry qu'il vous faut.)

Objectif des fêtes : se retrouver en famille

En quoi cela vous aide : comprendre que les membres de votre famille chacun une vie intérieure riche et un point de vue unique peut vous permettre de renforcer les liens qui vous unissent. Et y a-t-il un meilleur moyen de vous exprimer ensemble que de prendre chacun le commandement d'un imposant château sur des terres fantastiques ? Explorez des vallées verdoyantes et des terres désolées et sulfureuses en vous emparant de mines et de ressources pour bâtir de nouvelles structures et recruter une myriade de créatures qui se battront à vos côtés. Rendez vos héros plus forts en cherchant de puissants artefacts, en élaborant de nouveaux sorts, ou en faisant revenir des hordes de squelettes d'entre les morts. Le gameplay au tour par tour vous laisse également du temps pour papoter et voir le genre de royaume que vos proches sont en train de bâtir. On peut en apprendre beaucoup en voyant quelles créatures mythiques ils préfèrent mener au combat.

(Remarque : il y a au total sept jeux HOMM compris dansUbisoft+, mais j'ai choisi celui-ci parce que c'est à celui-ci que mes amis et moi avons passé des nuits à jouer il y a des années, et je suis d'humeur nostalgique. Nous jouions toujours en tant qu'alliés, mais vous devrez peut-être vous retourner contre les membres de votre famille dans votre quête de domination. Et puis, c'est les vacances, ce qui veut dire que vous risquez de toute façon de vous prendre la tête à un moment ou un autre, donc si vous voulez passer direct à la castagne...)

Objectif des fêtes : se bagarrer en famille

En quoi cela vous aide : quand on est coincé avec les mêmes gens pendant un long moment, les tensions deviennent inévitables. Lâchez un peu de pression en n'appuyant absolument jamais sur les freins, pendant que vous affrontez pour devenir le meilleur pilote de la maison dans Trials Fusion : The Awesome Max Edition (même si pour être franc, il est important de savoir freiner dans certains niveaux). Canaliser vos frustrations sur le pauvre pilote de moto que vous allez lancer à très grande vitesse sur les courses périlleuses est une excellente catharsis, et chercher à trouver le chemin le plus rapide à travers l'intégralité des niveaux tordus du jeu principal et de ses six DLC ne peut qu'unir votre clan à mesure que vous partagez vos astuces et que vous vous affrontez pour arriver au sommet du classement familial.

Il y a plusieurs excellents jeux Trials compris dans Ubisoft+, mais dans celui-là, vous pouvez jouer dans la peau d'un puma maniant un énorme pistolet doré et chevauchant une licorne. Aucune dispute familiale ne résiste à un tel niveau d'absurdité.

Objectif des fêtes : voyager pour profiter des fêtes entre amis

En quoi cela vous aide : même si vous ne pourrez pas vous retrouver en personne pour faire la fiesta le soir du réveillon, rien ne vous empêche d'organiser les festivités en ligne dans le Paris du XVIIIe siècle. Ça, c'est une ville qui savait faire la fête, si par fête vous voulez dire 'descendre dans les rues pour briser le joug des classes dirigeantes', ce qui est évidemment notre cas. Retrouvez jusqu'à trois amis et mettez-vous en chasse dans les rues du Marais et cambriolez des endroits gardés par trop d'ennemis pour un seul Assassin. Les rues et les toits de Paris sont votre terrain de jeu, alors planifiez votre infiltration, choisissez des équipements complémentaires (preum's sur la hache), protégez-vous les uns les autres, et coordonnez vos éliminations. Moins on vous verra, mieux vous serez payés, ce qui vous permettra de vous lancer dans la quête d'Arno pour découvrir les machinations que cache la Révolution. Mais ce que vous gagnerez vraiment, ce sont les amitiés que vous nouerez en chemin.

Objectif des fêtes : prendre de l'avance sur vos devoirs

En quoi cela vous aide : si la mythologie ou les civilisations anciennes font partie de vos cours au semestre prochain, vous prendrez de l'avance en passant du temps en Égypte ancienne. Et même si ce n'est pas le cas, vous serez bien mieux préparés à épater la galerie après avoir suivi les traces de Socrate pendant un moment. Ce type savait PARLER, vous pouvez me croire. Dans les jeux Discovery Tour, vous pouvez explorer l'intégralité des mondes ouverts d'Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey sans avoir à vous soucier des combats ou des quêtes. Les Tours donnent un aperçu très large de la vie et des coutumes des Égyptiens et Grecs de l'Antiquité, et en bonus, c'est un excellent moyen de donner envie aux membres de votre famille qui ne sont pas du genre à aimer les lames secrètes (ou qui sont un peu jeunes pour le classement M) de vous regarder jouer.

Objectif des fêtes : réfléchir à l'avenir

En quoi cela vous aide : lorsque vous prendrez de bonnes résolutions cette année, vous pourriez repenser au passé, réfléchir aux choses qui vous ont apporté de la joie, et à ce que vous aimeriez changer. Ou vous pourriez tourner votre regard vers l'avenir, dans lequel la montée des océans et le changement climatique ont créé des conditions de vie rudes, face auxquelles il est nécessaire d'être ingénieux et d'avoir du courage... dans Anno 2070 Complete Edition ! Créez un futur rayonnant pour l'humanité en concevant des villes complexes aux chaînes de production interconnectées et à la technologie de pointe. En bâtissant et développant de nouvelles colonies, en mode bac à sable, et en accomplissant des quêtes pour débloquer de nouvelles ressources et entretenir des relations diplomatiques, vous serez tellement absorbés que tous vos soucis disparaîtront, remplacés par l'environnement digne d'un film de science-fiction de l'avenir que vous façonnerez. Mais si songer à l'année prochaine est la dernière chose dont vous avez envie...

Objectif des fêtes : ne pas penser à l'avenir

En quoi cela vous aide : le futur n'existe pas. Il n'y a que la mythologie romancée d'une Grèce antique que sillonnent de puissants monstres, et où les dieux ont besoin de votre aide. Les vallées luxuriantes et les falaises vertigineuses de l'Île d'Or vous offrent une échappatoire au monde moderne, et vous invitent à dompter des chevaux sauvages et assommer quelques gorgones à l'épée, à la hache ou à l'arc, exactement comme vos ancêtres l'ont sans doute fait. Venez explorer son monde ouvert spectaculaire, et restez profiter du gameplay aux plateformes ajustées aux petits oignons, des combats acrobatiques, des énigmes cachées un peu partout, et de la gouaille de Prométhée et Zeus, qui sont l'un le narrateur, et l'autre le commentateur, de votre aventure. Alors que l'hiver approche au-dehors, vous pouvez vous plonger dans la chaleur d'un monde où les obligations de l'école du travail n'ont pas cours, et où les factures... eh, c'était une licorne ? Une licorne qu'on peut monter ?!

Bon, il faut que j'y aille. Je ne peux pas passer à côté de cette occasion de chevaucher une licorne. Pensez à aller jeter un œil à Ubisoft+ sur ubisoft-plus.com, et vous en découvrirez plus sur les derniers jeux d'Ubisoft sur le hub Ubisoft News.

Dans les cas où les des éditions où les éditions premium ou spéciales des jeux sont indiquées (par exemple : Éditions Ultimate/Gold/Deluxe). Les éditions comprises dans Ubisoft+ peuvent ne pas inclure l'intégralité du contenu premium. Offre susceptible d'être modifiée.