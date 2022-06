Ubisoft Entertainment : Brochure de convocation

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Yves Guillemot

Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

Cette année, malgré de nombreux défis, nous avons progressé sur plusieurs de nos priorités stratégiques, à savoir la croissance de nos marques majeures et de nos technologies propriétaires, le développement d'une activité de plus en plus récurrente et la transformation profonde de notre organisation. En tant qu'organisation, nous avons démontré que nous pouvions compter sur nos marques, notre production et nos technologies éprouvées, des actifs qui n'ont jamais été aussi forts à une époque où la valeur des actifs n'a jamais été aussi élevée.

Notre performance s'est appuyée cette année sur de nombreuses marques et contenus, qu'il s'agisse de nouveaux lancements ou des titres de notre back-catalogue, ainsi que sur notre capacité à tirer de plus en plus parti de la concurrence des plateformes grâce à des partenariats à forte valeur ajoutée. Nos trois plus grandes marques, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, ont chacune réalisé nettement plus de 300 millions d'euros de net bookings, une première dans l'histoire d'Ubisoft, reflétant la performance exceptionnelle d'Assassin's Creed Valhalla, l'année record de Far Cry et l'expansion de l'univers de Rainbow Six. Le back-catalogue a augmenté de 11 % et a représenté plus de 50 % du net bookings pour la quatrième année consécutive.

Si nous prenons un peu de recul sur ces deux dernières années, nous pouvons dire qu'elles ont été intenses pour le monde, pour notre industrie et pour Ubisoft. Il y a tout d'abord une augmentation significative de la concurrence, avec des attentes croissantes de la part des joueurs et une abondance de contenu de haute qualité. Simultanément, la crise du Covid a entraîné des défis de production majeurs pour l'ensemble de l'industrie. Plus de 30 titres premiums ont été retardés au cours de la seule année calendaire 2021 et, bien que de nets progrès en termes de productivité soient en cours, chaque mois qui passe continue de voir des contenus majeurs reportés. Ces défis de production ont été exacerbés au cours des 12 derniers mois par The Great Reshuffle qui impacte toutes les industries à travers le monde.

Malgré cela, nous avons réussi à délivrer le line-up de qualité le plus important de l'industrie. En parallèle, nous avons poursuivi la profonde transformation de notre organisation afin d'être prêts à saisir les nombreuses opportunités offertes pas une industrie en pleine évolution et afin de continuer à proposer des expériences enthousiasmantes aux joueurs. Nous avons nommé de nouveaux leaders à travers l'entreprise, élargi notre comité exécutif et continué à mettre en place une gouvernance de premier ordre. Nous avons également fait évoluer notre processus de décision pour l'allocation de capital de nos productions, avec une collaboration approfondie entre les équipes Brand Portfolio Management, Édito, Production Project Management et Studio Operations. Ce nouveau cadre est destiné à :