Ubisoft Entertainment : Cameron Lee nommé VP, producteur exécutif

La marque Rainbow Six vit déjà une grosse année avec l'annonce de Rainbow Six Mobile et les lancements récents de Rainbow Six Extraction et de la saison Demon Veil de Rainbow Six Siege.

Et maintenant, Ubisoft Montréal annonce la nomination du vétéran de l'industrie du jeu vidéo Cameron Lee au poste de vice-président, producteur exécutif.

Dans son nouveau rôle, Lee sera responsable de la stratégie à long terme de la marque, en collaboration avec l'ensemble des équipes internes. Lee arrive en poste avec plus de 20 ans d'expérience en tant que producteur, gestionnaire et VP dans des entreprises telles que EA, Activision, Bungie et BioWare, et ayant travaillé sur des franchises telles Tony Hawk, Call of Duty et Dragon Age.

« Ce qui m'a attiré chez Ubisoft, c'est la priorité accordée à la créativité, et ce, sur une échelle qu'on ne voit pas nulle part ailleurs dans l'industrie, ainsi que les investissements dans nos grandes marques comme Rainbow Six, qui nous permettent de laisser libre cours à toute notre imagination pour nos joueurs et joueuses, dit-il. Je suis inspiré par les gens à travers tous les studios d'Ubisoft et leur incroyable passion pour la créativité et le gameplay de qualité, et je suis enthousiaste de voir ce que nous pouvons faire ensemble alors que nous étudions de nouvelles expériences de joueur, de nouvelles plateformes et de nouvelles formes de divertissement en général. »

« Je suis bien heureux d'accueillir Cameron parmi nous; il s'est forgé une vaste et solide expérience dans l'industrie du jeu, » a déclaré Christophe Derennes, directeur général d'Ubisoft Montréal. « Je sais que son expertise créative et technique permettra à l'équipe entière de Rainbow Six d'exceller et de proposer les meilleures expériences à notre énorme communauté de joueurs et de joueuses. Notre studio, le plus grand du monde, continue de prospérer avec plus de 15 jeux en production simultanément et c'est avec fierté que nous attirons des leaders expérimentés comme Cameron alors que nous continuons de façonner le monde du jeu. »

