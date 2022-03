Ubisoft Entertainment : Comment les communautés internes de pairs aident les équipes de développement à partager leurs meilleurs pratiques et leur expertise

Image principale © Reynald Pitzini

Avec 20 000 collaborateurs et collaboratrices travaillant dans plus de 45 studios répartis dans le monde, le partage est une notion ancrée dans l'ADN d'Ubisoft. Afin de faciliter et développer cet aspect essentiel de l'entreprise, Ubisoft soutient les communautés de pratique permettant aux personnes ayant des rôles similaires d'établir des réseaux avec leurs collègues, d'accroître l'intelligence collective de l'entreprise, de partager leurs expériences et leurs apprentissages et de porter leur voix pour continuer à améliorer ces processus.

Lors d'un récent événement interne appelé le Producers' Digital Summit, la communauté des producteurs et productrices d'Ubisoft s'est réunie au cours d'une présentation diffusée en direct dans le but de partager leurs meilleures pratiques et apprentissages et de renforcer leurs liens. Nous avons contacté Vicky Lagarre, Production Communities & Competitive Intelligence Director d'Ubisoft, et Louis Farbos de Luzan, Producing Community Team Lead, pour en savoir plus sur le Producers' Digital Summit, ainsi que sur le nombre croissant de communautés de pratique chez Ubisoft et les autres initiatives de partage qui se développent au sein des équipes de production.

Quel est le rôle de l'équipe des communautés de production chez Ubisoft ?

Vicky Lagarre : Notre rôle est de repérer et accompagner toutes nos communautés de pratique de production internes, de soutenir certains de ces groupes avec des gestionnaires de communauté dédié.e.s et de faciliter leurs échanges au sein d'Ubisoft. Ces derniers peuvent se faire entre les membres de la communauté, mais aussi entre les équipes et la direction d'Ubisoft, ou avec des partenaires externes.

Mon équipe soutient également nos communautés de production en regardant en dehors d'Ubisoft pour développer une veille concurrentielle sur leurs domaines d'expertise.

Qu'est-ce qu'une communauté de pratique, et quel rôle jouent-elles chez Ubisoft ?

VL : Une communauté de pratique est un groupe qui partage une pratique ou un intérêt commun et dont les membres sont disposé.e.s à apprendre les un.e.s des autres. Les communautés de pratique représentent un atout important pour Ubisoft en termes de culture d'entreprise, de collaboration et de conservation et d'engagement des talents.

Les avantages des communautés de pratique s'articulent autour de trois piliers :

Premièrement, celles-ci favorisent la collaboration et responsabilisent les équipes en leur donnant l'occasion de débattre et d'échanger ensemble. Elles développent l'intelligence collective chez Ubisoft et renforcent la voix de spécialistes partageant des objectifs communs en cas de besoin.

Deuxièmement, les communautés de pratique jouent un rôle clé dans l'amélioration de la capacité d'action d'Ubisoft en augmentant les aptitudes des équipes, en identifiant les innovations importantes et en favorisant la créativité. Elles sont également un accélérateur d'efficacité et d'excellence dans la production, assurant un alignement de nos normes et de nos ressources afin de ne pas multiplier les efforts dans toute l'entreprise.

Troisièmement, les communautés de pratiques contribuent au développement des équipes en leur donnant de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités de partage de connaissances. Elles jouent un rôle important dans l'identification des talents ayant un grand potentiel pour assumer davantage de responsabilités, dans le développement de profils seniors et dans la création d'opportunités de mentorat.

L'une des communautés de pratique que votre équipe anime est destinée aux producteurs et productrices. Comment définiriez-vous leur rôle chez Ubisoft ?

Louis Farbos de Luzan : L'objectif d'un producteur ou d'une productrice est de gérer et de superviser une équipe de développement et de s'assurer que nous livrons des jeux de renommée mondiale tout en réalisant des objectifs de qualité, de délais et d'affaires. Les producteurs et productrices d'Ubisoft ont un rôle essentiel à jouer pour assurer le succès de nos jeux !

Pour atteindre ces objectifs, les producteurs et productrices se doivent d'être des leaders stratégiques et réfléchi.e.s faisant preuve d'une excellente capacité de communication, d'anticipation avec des compétences en gestion d'équipes. Leur rôle les oblige à être au fait de leur domaine d'expertise, que ce soit dans le développement de jeux ou la gestion d'équipe ; les communautés de pratique leur permettent de se regrouper avec leurs pairs et de se tenir à jour.

Dites-nous en plus sur la communauté des producteurs et productrices d'Ubisoft.

LFL: Il y a environ 150 producteurs.rices et directeurs.rices de production chez Ubisoft. Notre équipe collabore avec cette communauté internationale pour identifier les meilleures pratiques et les partager au travers d'événements et d'outils, notamment des newsletters, des plateformes en ligne, des conférences mondiales ainsi que des événements en ligne ou en présentiel.

Nous accompagnons également de plus petites communautés de pratique parmi les producteurs et productrices - par exemple des groupes qui ont des objectifs similaires ou qui travaillent avec un modèle de jeu en particulier, comme le free-to-play - afin de faciliter les interactions entre pairs et le co-développement. Notre but est de promouvoir des alignements et des collaborations agiles avec d'autres équipes et au sein même de l'écosystème de production.

Toutes nos initiatives sont destinées à développer le partage des savoirs, créer des regroupements plus forts avec la stratégie du groupe, soutenir la communauté dans ses défis de leadership et s'assurer que les producteurs et productrices d'Ubisoft sont à la pointe de leur métier.

Comment s'est passé le Producer's Digital Summit que vous avez récemment organisé ?

LFL : Nous avons organisé notre premier événement digital pour la communauté des producteurs et productrices en 2020, dans un contexte de travail à domicile lié à la pandémie. Le format numérique nous a permis d'ouvrir l'événement aux producteurs et productrices associé.e.s d'Ubisoft, ce qui a augmenté notre audience potentielle de 400 collaborateurs et collaboratrices supplémentaires. La seconde édition a eu lieu en novembre 2021, une nouvelle fois de manière numérique, mais cette fois avec un plateau TV professionnel au siège d'Ubisoft près de Paris.

Le contenu des présentations et des tables rondes visait à partager des expertises, des informations et des expériences relatives à des sujets allant des moteurs de jeu et des méthodologies de gestion de projet à la communauté de joueurs et joueuses de jeux live. Nous souhaitons que les producteurs et productrices apprennent des productions réussies, mais également des projets qui ont fait face à des défis. Les présentateurs, présentatrices et l'audience ont eu la chance d'échanger à propos d'outils et de ressources à leur portée, s'accorder sur la stratégie d'Ubisoft, comprendre le paysage concurrentiel de notre industrie ainsi que simplement parler à d'autres collègues et s'amuser !

Afin de s'assurer que le contenu soit en accord avec les besoins de la communauté, nous avons travaillé en collaboration avec un comité de pilotage composé de producteurs et productrices qui nous ont aidé à définir des sujets prioritaires et à revoir toutes les présentations avant l'événement.

Pouvez-vous nous partager quelques temps forts du Producers' Digital Summit ?

LFL: Des figures de notre équipe de direction, y compris notre PDG Yves Guillemot et Igor Manceau, récemment nommé Chief Creative Officer, ont partagé de nouvelles informations concernant notre stratégie, ce que le public a apprécié. C'était également l'occasion de s'aligner sur les priorités de production globales d'Ubisoft grâce à Martin Schelling, VP Production, qui a donné le coup d'envoi du sommet. Les producteurs et productrices sont des agents important.e.s du changement qui sont souvent appelé.e.s à donner des réponses et de la clarté à leurs équipes. Ces types de discussions stratégiques ont donc un impact important sur les équipes de développement.

Pour ce genre d'événement, nous apprécions inviter des producteurs et productrices qui peuvent partager une rétrospective franche d'un jeu récemment sorti. Cette année, Sébastien Arnoult, senior producer à Ubisoft Annecy, nous a parlé de l'histoire du développement de Riders Republic, des premiers jours de celui-ci jusqu'à sa sortie, incluant les points culminants et les moments les plus difficiles par lesquels passent toutes productions. C'était particulièrement intéressant.

J'aimerais également souligner l'inspirante masterclass donnée par Domain7, une agence de changement organisationnel, sur le concept du « Chaordic Path », ou comment l'équilibre entre l'ordre et le chaos libère la créativité de nos équipes.

Au total, nous avons accueilli plus de 60 conférenciers et conférencières pour 23 heures de contenus entièrement enregistrés.

Pouvez-vous nous parler d'autres communautés de pratique qui existent chez Ubisoft et des projets sur lesquels elles travaillent actuellement ?

VL : En plus de la communauté de producteurs et productrices dont Louis a parlé, et qui est une référence chez Ubisoft, j'aimerais évoquer quelques autres communautés notables.

L'une d'entre-elles est notre Tech Ambassador Board, qui a été fondée en février 2020 et réunit 11 spécialistes en technologies qui partagent des conseils et des expertises sur les décisions de technologiques stratégiques de l'entreprise. En collaboration avec notre équipe opérationnelle qui travaille sur des sujets liés à la technologie, la Tech Ambassador Board a soutenu la convergence technologique d'Ubisoft et contribué à la création d'une feuille de route qui nous assurera une utilisation simplifiée, efficace et innovante de la technologie.

L'année dernière, nous avons également lancé de nouvelles communautés de pratique autour de technologies de pointe spécifiques qui bouleversent notre secteur, comme l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Ces dernières offrent de nouvelles occasions de prendre des risques, d'innover et de créer de nouveaux types de jeux. Ces communautés vont contribuer à guider nos équipes sur des territoires inexplorés et nous aider à nous attaquer aux bonnes priorités, au bon moment et de la bonne manière.

Nous avons également de nombreuses autres communautés de pratique actives chez Ubisoft qui rassemblent des spécialistes d'un même domaine, par exemple dans l'audio, le mobile ou l'accessibilité, pour n'en citer que quelques-unes.

Au-delà du Producers' Summit et des communautés de pratique, quels autres événements ou initiatives existent chez Ubisoft pour favoriser le partage entre les équipes de production ?

VL : Tous les ans, en février, nous organisons la Ubisoft Developers Conference (UDC). Cette conférence est ouverte à toutes nos équipes de production. Pendant une semaine, plus de 90 intervenants et intervenantes partagent leurs dernières innovations et des nouvelles informations sur leurs projets en cours, et échangent avec leurs pairs lors de sessions de réseautage. C'est comme notre propre GDC interne ! En 2022, pour une deuxième année consécutive, l'événement s'est déroulé à distance et les présentations étaient diffusées en direct.

Au-delà des événements et programmes « officiels », je dirais que la force d'Ubisoft en termes de partage réside dans notre état d'esprit et nos équipes. Il y a quelques semaines, je discutais avec des collaborateurs et collaboratrices seniors qui avaient récemment rejoint Ubisoft et qui possédaient une grande expérience dans le secteur des jeux. Les outils de collaboration mis à notre disposition, mais surtout par les personnes et le fort ADN de coopération présent chez Ubisoft les avaient particulièrement impressionné.e.s. Leurs nouveaux et nouvelles collègues à travers le monde, ont réellement pris le temps de les accueillir, leur communiquant une énergie qui leur était nouvelle.

Vous souhaitez rejoindre Ubisoft ? Découvrez nos opportunités actuelles dans le monde entier à l'adresse jobs.ubisoft.com.