Ubisoft Entertainment : Communiqué Beyond Good & Evil 2

Salut à tous les Space Monkeys et les fans de BG&E - Comme nous vous l'avons annoncé récemment, le développement de Beyond Good and Evil 2 est en cours et nous nous concentrons actuellement sur des étapes de développement et de production capitales. Ceci étant dit, nous voulions vous tenir informés des changements qui ont eu lieu dans l'équipe et des prochaines étapes du développement.

Changements dans l'équipe : Comme il l'a annoncé sur Instagram aujourd'hui, Michel Ancel a décidé de mettre un terme à sa carrière dans les jeux vidéo pour pouvoir se concentrer sur d'autres projets personnels, et il ne fera plus partie de l'équipe BG&E2. Pendant des années, Michel a partagé avec nous sa vision créative et nous a aidés à rester fidèles à l'univers incroyable de BG&E. Sa passion absolue nous a amenés à repousser les limites du possible dans la création d'un monde de science-fiction futuriste, immense et multiculturel. Pour la suite de ce projet, nous sommes tous déterminés à rester fidèles à sa vision.

Comme Michel l'a fait remarquer, cela fait quelque temps qu'il n'est plus impliqué directement dans le développement de BG&E2. Toute l'équipe donne le meilleur d'elle-même pour bâtir ce jeu sur les fondations artistiques robustes qu'il a contribué à créer. Grâce à la force collective de notre groupe, nous sommes en bonne voie de développer un titre d'action-aventure majeur de la nouvelle génération. Récemment, nous avons franchi une étape importante en interne en mettant au point une préversion qui concrétise notre rêve de pirate de l'espace et offre des heures de gameplay ainsi qu'un degré de liberté incroyable dans un monde de type bac à sable en ligne. Ce travail, nous l'avons réalisé en restant fidèles à la promesse que nous avons faite lors des présentations de nos démos technologiques à l'E3. Je suis incroyablement fier de la persévérance de l'équipe, de son sens du collectif et de son engagement continu à développer un jeu extraordinaire.

Il nous reste encore beaucoup à faire et pour cela, nous allons agrandir l'équipe. Nous avons récemment ajouté Ubisoft Paris comme studio partenaire et au cours des six derniers mois, beaucoup monde nous a rejoints ici, à Ubisoft Montpellier. Si vous souhaitez faire partie de l'équipe, rendez-vous sur notre site de recrutement et recherchez le mot-clé 'Beyond Good & Evil 2'.

Prochaine étape : Nous comptons vous donner davantage d'informations et vous montrer le jeu en action dans le courant de l'année prochaine, une fois que nous aurons passé les prochaines étapes de production en interne.

Nous savons que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir plus d'infos de la part de l'équipe, plus de détails sur l'histoire et l'univers du jeu, et que vous avez hâte d'essayer le gameplay. Nous sommes tout aussi impatients de partager cela avec vous, mais nous tenons à prendre le temps de faire les choses correctement. Nous voulons dépasser les attentes élevées que vous placez en nous, et celles que nous plaçons en nous-mêmes.

Merci pour votre patience, et n'oubliez pas que nous sommes toujours ravis de recevoir vos retours, soit via le Space Monkey program, soit en collaborant et en contribuant avec les fans via le partenariat HitRecord, soit en discutant avec nous sur les forums.

Guillaume Brunier

Senior Producer, BG&E2