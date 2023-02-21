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    UBI   FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

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Ubisoft Entertainment : Document AMF CP. 2023DD885660

21/02/2023 | 18:21
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2023DD885660

21 février 2023

FR0000054470 - DD155270

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Claude GUILLEMOT, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : UBISOFT ENTERTAINMENT

LEI : 969500I7C8V1LBIMSM05

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : DONATION DE TITRES UBISOFT ENTERTAINMENT

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000054470

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 60 000.0000

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 60 000.0000

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 60 000.0000

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 60 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 240 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 février 2023

COMMENTAIRES :

DONATION DE TITRES UBISOFT ENTERTAINMENT de M. Claude GUILLEMOT à son épouse Nathalie Guillemot et à ses trois enfants, Valentin, Julia et Victoria GUILLEMOT

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Ubisoft Entertainment SA published this content on 21 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 February 2023 17:20:03 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 1 893 M 2 023 M -
Résultat net 2023 -485 M -518 M -
Dette nette 2023 817 M 873 M -
PER 2023 -5,46x
Rendement 2023 -
Capitalisation 2 577 M 2 754 M -
VE / CA 2023 1,79x
VE / CA 2024 1,55x
Nbr Employés 20 729
Flottant -
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Tendances analyse technique UBISOFT ENTERTAINMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 24
Dernier Cours de Clôture 20,79 €
Objectif de cours Moyen 29,44 €
Ecart / Objectif Moyen 41,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Yves Marie Remy Guillemot Chairman & Chief Executive Officer
Frédérick Duguet Chief Financial Officer
Lionel Bouchet Director & Director-Technology
Claude Michel Marcel Guillemot Chief Operating Officer & Director
Christian Jean-Pierre Guillemot Director & Executive Vice President-Administration
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UBISOFT ENTERTAINMENT-21.28%2 754
MICROSOFT CORPORATION7.61%1 920 948
SYNOPSYS INC.11.01%54 024
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.21.04%53 070
DASSAULT SYSTÈMES SE11.67%52 561
ATLASSIAN CORPORATION30.99%43 200