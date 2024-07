right of use over ADR

Par courrier reçu le 23 juillet 2024, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 18 juillet 2024, le seuil de 5% du capital de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 6 429 467 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,63% des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :

Disclaimer

Ubisoft Entertainment SA published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 12:39:08 UTC.