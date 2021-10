Ubisoft Entertainment : Far Cry 6 est disponible !

Votre voyage pour libérer la magnifique île caribéenne de Yara commence aujourd'hui avec la sortie de Far Cry 6. Disponible dès maintenant sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia, Amazon Luna, et PC, ce nouvel opus explosif vous oppose vous et les rebels guerilleros de Yara face aux forces armées plus nombreuses et mieux équipées du dictateur Antón Castillo (incarné par Giancarlo Esposito). Maniez de puissantes armes et véhicules improvisés, enrôlez d'adorables et mortels Amigos, et explorez le magnifique monde ouvert de Yara durant votre lutte pour mettre fin à la tyrannie d'Antón Castillo.

L'Ubisoft Store est le site de référence pour tous les éléments Far Cry 6, dont l'Edition Gold du jeu qui contient le Season Pass. Ce dernier vous permettra d'avoir l'Edition Standard remasterisée de Far Cry 3 Blood Dragon, ainsi que trois prochains DLC qui les vous plongeront dans la peau des légendaires méchants de la franchise : Vaas Montenegro, Pagan Min, et "Le Père" Joseph Seed. Passez au niveau supérieur avec l'Edition Ultimate pour avoir Far Cry 6, le Season Pass, et le Pack Ultimate, qui comprend trois bundles d'objets en jeu : le pack chasseur de crocos, le pack vice et le pack expédition dans la jungle.

Far Cry 6 est disponible dès maintenant sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia, Amazon Luna, et PC (ainsi qu'en souscrivant à Ubisoft+).