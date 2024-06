la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 430 052 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 416 090 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC de rappeler lesdites actions à tout moment, et (ii) 13 962 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au titre d'un contrat de « right of use over ADR » portant sur autant d'actions et lui permettant d'utiliser à tout moment les actions visées par le contrat.

Par courrier reçu le 27 juin 2024, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 24 juin 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 6 232 193 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 4,89% du capital et 4,50% des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :

