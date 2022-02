Ubisoft Entertainment : La Promo Monnaies In-Game sur l'Ubisoft Store débutera le 15 février.

Passez votre contenu de jeu à la vitesse supérieure grâce à la Promo Monnaies In-Game de l'Ubisoft Store, où vous pourrez acheter des lots de crédits avec des remises allant jusqu'à 75 %. Les jeux compris dans la Promo sont Far Cry New Dawn, Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs : Legion et The Division 2. Cette monnaie in-game peut vous aider à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux véhicules, ainsi que vos skins préférés pour vous aider à construire une expérience de jeu personnalisable. Chaque titre dispose de plusieurs options de bundle disponibles, allant de 30 à 75% de réduction. La vente se déroulera du 15 février à 2h00 au 21 février à 2h00.

Si vous êtes intéressé par l'un de ces bundles de crédits mais que vous n'avez pas encore le jeu, nous avons une bonne nouvelle : l'Ubisoft Store propose également des réductions sur l'édition standard de ces titres. Watch Dogs : Legion est à 67 % de réduction, The Division 2 à 70 %, Far Cry New Dawn à 75 %, et Far Cry 5 et Ghost Recon Wildlands à 80 % chacun.

