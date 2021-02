Ubisoft Entertainment : Le futur d'Ubisoft au Vietnam

Les festivités du Nouvel An 2021 se poursuivent chez Ubisoft, tandis que ses studios situés aux quatre coins du monde font découvrir leurs cultures respectives à la communauté internationale d'Ubisoft. Cette année, Ubisoft ajoute une nouvelle tradition à son calendrier des fêtes : en effet, son nouveau studio vietnamien, situé à Da Nang, va célébrer pour la première fois le Tết, le Nouvel An vietnamien.

Sous les lanternes de papier et les guirlandes rouge et or, le múa lân (lion vietnamien) se prépare pour son défilé ; pendant ce temps, les membres d'Ubisoft Da Nang, originaires du Vietnam et de neuf autres pays, s'apprêtent à célébrer leur première année de collaboration et de réussites communes depuis l'ouverture du studio en avril 2020. Alors que le premier anniversaire du studio approche également, nous avons demandé à Pham Thi Hien Thu, directeur des ressources humaines, Luu Minh Duc, chef de produit, et Alexis Denancé, directeur des contenus, de partager avec nous les expériences qu'ils ont vécues au cours de ces 10 derniers mois, et de nous donner leur avis sur le futur d'Ubisoft au Vietnam.

Bonne année ! Le studio Ubisoft Da Nang a ouvert ses portes il y a un an ; quels ont été les retours des professionnels vietnamiens ?

Pham Thi Hien Thu : Chúc mừng năm mới ! Le Vietnam est un pays jeune et dynamique, où l'on trouve des talents créatifs et techniques en abondance. Ces dernières années, de nombreux studios d'industries créatives se sont implantés ici et ont prospéré, et Ubisoft est arrivé au bon moment non pas pour y délocaliser, mais bien pour y créer un studio entièrement fonctionnel.

L'ouverture d'un studio Ubisoft à Da Nang a réjoui beaucoup de monde dans tout le pays ! Nous avons reçu plus de 2 000 CV physiques, et beaucoup de membres de notre équipe sont venus de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville pour nous rejoindre ici, à Da Nang, où la qualité de vie est réputée comme l'une des meilleures d'Asie. Beaucoup nous ont dit que cela faisait longtemps qu'ils souhaitaient travailler chez Ubisoft, et nous avons accueilli aussi bien des experts de l'industrie du jeu vidéo que des jeunes talents prometteurs. Nous avons réussi à construire et à agrandir le studio malgré les difficultés causées par la pandémie, qui a par ailleurs été remarquablement bien gérée par les autorités locales. Nous sommes une entreprise très attrayante aux yeux des diplômés et des jeunes adultes de la région, qui sont vraiment enthousiastes à l'idée de pouvoir travailler sur leurs licences Ubisoft préférées.

Pour quels postes le studio recrute-t-il actuellement, et comment trouvez-vous les personnes qualifiées pour ces postes au Vietnam ?

PTHT : Le Vietnam a une population jeune, et 50 000 étudiants y sont diplômés en Informatique chaque année. Nous travaillons en partenariat avec les universités et les forums des métiers locaux, et les autorités et les médias vietnamiens nous soutiennent aussi énormément, car ils cherchent à développer le secteur technologique local. Il y a une immense réserve d'ingénieurs et d'artistes très doués, mais parce que l'industrie du jeu vidéo est encore jeune, le plus difficile est de trouver des spécialistes du game design ou des opérations en direct, par exemple. C'est pourquoi nous faisons également appel à des experts internationaux, pour aider nos nouveaux membres à développer les connaissances et les compétences essentielles à la création d'un jeu vidéo.

Nous avons déjà 10 nationalités différentes au sein du studio, et nous recrutons activement dans tous les domaines : game designers, graphistes, développeurs, et bien d'autres. Nous avons actuellement plus de 20 postes de responsables et d'assistants à pourvoir. Ce que nous recherchons surtout, ce sont des personnes ayant l'esprit d'équipe, qui veulent nous rejoindre afin de relever des défis et de créer ensemble. Et puisque nous sommes à Da Nang, il faut aussi que ces personnes soient prêtes à explorer, célébrer et goûter ce qui leur est inconnu !

Depuis son ouverture, Ubisoft Da Nang innove également dans un nouveau segment d'Ubisoft, le jeu social en HTML5, avec Ubisoft Nano. Comment se passe cette mission ?

Luu Minh Duc : C'est un défi passionnant ! Le marché du jeu social est en plein essor, et HTML5 nous permet de développer des jeux destinés à un public vraiment très large. L'idée centrale, c'est l'accessibilité : les jeux HTML5 peuvent être implémentés dans n'importe quels sites web ou applications natives, ce qui nous permet d'atteindre un public PC et mobile considérable, qui n'était pas la cible auparavant. Nous pouvons aussi faire découvrir aux immenses communautés de joueurs en ligne, qui se rassemblent sur des portails en pleine croissance comme Poki ou Crazygames, les mondes et les franchises des studios Ubisoft. Nous jouons avec une technologie qui permet à nos jeux, d'un point de vue technique, de s'exécuter sur n'importe quelle plateforme, du web aux applications sociales, en passant par les applications natives, et même sur les systèmes de divertissement à bord des avions !

Nous avons déjà développé et déployé sur Internet trois jeux qui comptent à présent plus de cinq millions de joueurs : Les Lapins Crétins : Wild Race, TrackMania Blitz, et Hungry Shark Arena. Et nous commençons également à les déployer sur des applications sociales majeures qui connaissent un fort développement dans ce domaine. Aujourd'hui, nous déployons nos jeux sur des dizaines de plateformes majeures, comme Douyin, la version chinoise de TikTok, ou encore VK, le réseau social le plus important en Russie, et nos jeux seront aussi bientôt disponibles sur les plateformes occidentales, comme Facebook, Snapchat, etc.

C'est vraiment satisfaisant pour un studio de développement d'être en contact de manière aussi directe avec son marché, et de pouvoir être aussi proche des joueurs et de la communauté. C'est aussi un projet plein de défis, car nous devons nous adapter à toutes sortes d'appareils, de tailles d'écran et de spécifications, et surtout, il faut que ces jeux soient accessibles et plaisent à tous.

Sur quoi travaillez-vous principalement en ce moment ?

LMD : Le secteur des jeux HTML5 a un fort potentiel de développement. Pendant la première saison, nous nous sommes concentrés sur le recrutement des bonnes personnes et sur la constitution d'équipes prêtes à faire la différence. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la mise en place de nos réseaux de déploiement, le développement des fonctionnalités cross-game, et la conception d'outils qui vont nous permettre de sortir 10 jeux Ubisoft Nano par an. Ce seront tous des jeux sociaux multijoueur monétisés grâce à la publicité et basés sur des licences Ubisoft. Créer des jeux dont tout le monde peut profiter, quelle que soit la plateforme, c'est l'arme ultime d'Ubisoft Nano pour répondre à l'hyperfragmentation de ce secteur.

Nous travaillons actuellement au déploiement mondial de la première saison de titres Ubisoft Nano. Nous comptons déjà 5 millions de joueurs pour les trois jeux que nous avons sortis sur de multiples plateformes.

Et bien sûr, nous travaillons également sur la deuxième saison d'Ubisoft Nano avec 3 autres nouveaux jeux, qui mettront en avant certaines franchises emblématiques d'Ubisoft. Ils seront lancés en douceur sur notre site nano d'ici la fin du mois de mars.

En plus de développer une collection de jeux grandissante, nous allons dévoiler un nouveau système de récompenses réelles que les joueurs pourront gagner, une application Ubisoft Nano pour appareil mobile et un tout nouveau site internet.

Nous avons entendu dire que vous étiez aussi en train de travailler sur un projet ambitieux pour console/PC. Vous pourriez nous en dire plus ?

Alexis Denancé : Nous ne pouvons pas trop en parler, car nous ne sommes encore qu'au début de la phase de conception, et nous sommes encore en train de constituer notre équipe principale. Nous recherchons des talents prometteurs pour continuer à travailler dans les meilleures conditions.

Ce n'est encore qu'un rêve, mais c'est une chance unique de pouvoir développer un tel projet au Vietnam. L'un des atouts majeurs du Vietnam, c'est le talent artistique, qui résulte de plusieurs décennies de collaboration en sous-traitance sur de nombreuses franchises AAA. Le pays compte également des ingénieurs de haut niveau grâce à l'ouverture de plusieurs universités et écoles d'ingénieur. Enfin, il s'agit d'une destination très attractive pour les talents du monde entier !

Cela étant dit, il est encore un peu tôt pour confirmer ce projet, car nous ne sommes encore que dans la phase de conception, mais nous espérons pouvoir en dévoiler davantage prochainement.

Quelles sont les ambitions de ce nouveau studio ?

AD : Avec notre présence au Vietnam, nous voulons aider concrètement l'industrie vietnamienne du jeu vidéo à passer au niveau supérieur, et c'est déjà un grand pas en avant pour l'industrie locale qu'un studio Ubisoft se soit installé ici. Nous sommes très fiers d'avoir participé à la création d'un studio innovant dédié à un segment en plein essor, et nous voulons conserver cette énergie pour rester à l'avant-garde de l'industrie et rester le studio principal pour les projets sur lesquels nous travaillons. Ubisoft est ici pour construire et développer une force créative dans le secteur du jeu vidéo au Vietnam, nous voyons beaucoup de potentiel dans ce pays et dans notre équipe pour les années à venir.

Nous espérons vraiment que la concrétisation de ces projets très ambitieux, avec les exigences de qualité élevées d'Ubisoft, va contribuer à booster l'industrie locale et faire du Vietnam un pays de renommée mondiale dans le domaine du jeu vidéo. Nous espérons que cette année sera décisive pour l'industrie vietnamienne du jeu vidéo et pour Ubisoft. Suivez notre page Facebook pour rester informés sur nos actualités, et en attendant... Chúc mừng năm mới !