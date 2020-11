Ubisoft Entertainment : PLACE AVEC SUCCES UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 600 MILLIONS D'EUROS

Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement et il ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres financiers ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiers dans quelque juridiction que ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés.

Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et J.P. Morgan en tant que coordinateurs globaux, et par HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres associés.

Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au financement d'acquisitions potentielles futures. Cette opération permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit. Il s'agit de la deuxième émission obligataire d'Ubisoft.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Far Cry, For

Honor, Just Dance, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six et The Division. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 1 534 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

