Le Fixe des Dirigeants mandataires sociaux est demeuré inchangé pour FY24 et plus précisément depuis FY20 (PDg) et FY19 (DGd) (Cf. Vote « Ex Post Individuel » - pages 8 et 9).

Le versement et/ou l'attribution définitive du Bonus (PDg) et de la rémunération variable long terme (PDg et DGd) est soumis en intégralité à l'atteinte de conditions de performance financière(s) et extra-financière(s)comprenant une condition de performance RSE au minimum (les « Conditions de Performance »), dont les indicateurs arrêtés par le Conseil, sur recommandations du CNRG et/ou du Comité RSE, sont systématiquement construits de manière à être mesurables et assortis d'objectifs cibles exigeants en lien avec ceux de création de valeur du Groupe (les

Conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, il est proposé d'approuver au titre du vote « Ex Post Individuel », les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de FY24 ou attribués au titre du même exercice en application de la politique de rémunération approuvée par l'AG 2023, tels que figurant au 4.2.2.2 du Document d'Enregistrement Universel et/ ou en partie dans l'extrait de ce dernier ci-après reproduit.

Disclaimer

Ubisoft Entertainment SA published this content on 05 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 June 2024 07:42:02 UTC.