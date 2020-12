Ubisoft Entertainment : Welcomes Raashi Sikka as New VP of Global Diversity & Inclus

Raashi Sikka a été nommée au poste de Vice-présidente Diversité & Inclusion du groupe, alors qu'Ubisoft tend à créer un environnement plus accueillant, équitable et inclusif au sein de la société et de l'ensemble de l'industrie vidéoludique. Le rôle de Sikka chez Ubisoft sera de mettre en œuvre des stratégies et des initiatives visant à favoriser la diversité et l'inclusion dans tous les aspects des opérations du groupe.

À partir du 1er février 2021, Sikka rejoindra Ubisoft et communiquera directement avec son co-fondateur et PDDG, Yves Guillemot. Ce rôle, tout en restant flexible, permettra à la nouvelle Vice-présidente de se concentrer sur l'élaboration et la mise en œuvre d'objectifs d'envergure concernant la diversité et l'inclusion, afin de renforcer la culture d'entreprise d'Ubisoft à tous les niveaux.

'Je suis impatiente de prendre mes fonctions chez Ubisoft et de saisir cette formidable opportunité de travailler avec des collègues à tous les niveaux de l'entreprise sur les questions de diversité, d'équité et d'inclusion.', déclare Sikka, qui était auparavant Responsable de la Diversité et de l'Inclusion pour les régions EMEA (Europe Middle East & Africa) et APAC (Asie-Pacifique) chez Uber, et pour le groupe Uber Eats. 'L'un de mes premiers objectifs sera d'écouter attentivement toutes les voix qui veulent participer à l'amélioration des valeurs et de la culture d'Ubisoft, et je compte sur le soutien de chacun pour faire avancer l'entreprise. Les jeux vidéo ont le pouvoir de promouvoir les valeurs de diversité et d'inclusion. J'espère que mon travail contribuera à renforcer ce principe et à garantir que les contenus créés par Ubisoft reflètent la variété de milieux, cultures, identités et histoires qui font la richesse de nos équipes. La direction d'Ubisoft a fait preuve d'un réel engagement à cet égard, et je suis très enthousiaste à l'idée de ce que nous pouvons réaliser ensemble.'

'L'expérience de Raashi dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de diversité et d'inclusion à l'échelle internationale nous aidera à faire progresser notre culture d'entreprise.' précise Guillemot. 'Nous sommes déterminés à faire d'Ubisoft une entreprise plus inclusive et plus ouverte à la diversité.' 'Forts de l'expertise et de la vision de Raashi, et grâce à l'implication de toute l'équipe de direction et de tous les collaborateurs d'Ubisoft, je suis convaincu que nous pourrons jouer un rôle de premier-plan en matière de diversité et d'inclusion dans notre secteur, et plus largement dans le monde de l'entreprise.'