Ubisoft Entertainment : a réussi le lancement d'Assassin's Creed Valhalla, le titre en profite

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé jeudi que le dernier opus de sa franchise vedette Assassin's Creed, baptisé Valhalla, avait réuni deux fois plus de joueurs le jour de son lancement, mardi, que sa précédente version, Odyssey, commercialisée le 5 octobre 2018.

En réaction, l'action Ubisoft s'adjuge 3,7%, à 78,22 euros. "L'évolution du cours de Bourse à court terme dépendra du succès des trois titres notés 'AAA' qui sortiront au quatrième trimestre de l'année calendaire", explique JPMorgan Cazenove dans une note envoyée jeudi à ses clients.

Parmi ces trois jeux 'AAA' figurant au catalogue d'Ubisoft en cette fin 2020, Assassin's Creed Valhalla est le plus prometteur selon les joueurs et les investisseurs. "Assassin's Creed Valhalla sera l'un des plus grands succès de la saison", prédit Yves Guillemot, le PDG et cofondateur d'Ubisoft, cité dan un communiqué.

Ubisoft n'a pas communiqué le nombre de joueurs ayant déjà acheté Assassin's Creed Valhalla, mais sa solide trajectoire commerciale "devrait se poursuivre avec l'augmentation des ventes de la nouvelle génération de consoles", a commenté le groupe. La nouvelle machine du fabricant américain Microsoft, la Xbox Series X est disponible depuis cette semaine, tandis que la PlayStation 5 du japonais Sony le sera à compter de la semaine prochaine.

November 12, 2020 03:18 ET (08:18 GMT)