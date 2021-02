Ubisoft Entertainment : ajuste ses objectifs pour 2020-2021 après des ventes records au T3

(Actualisation: commentaire du directeur financier sur l'exercice 2021-2022)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a ajusté ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera à la fin du mois de mars, alors qu'il a publié des ventes records et légèrement supérieures aux attentes des analystes au troisième trimestre, tirées notamment par le succès de ses jeux sur la console Switch.

Pour l'ensemble de l'exercice, l'inventeur des Lapins Crétins vise des ventes nettes, ou "net bookings", comprises entre 2,22 et 2,28 milliards d'euros, contre une fourchette de 2,2 à 2,35 milliards d'euros indiquée précédemment.

Le groupe table par ailleurs sur résultat opérationnel non IFRS compris entre 450 et 500 millions d'euros, contre une fourchette de 420 à 520 millions d'euros précédemment.

Le "net bookings" a atteint 1 milliard d'euros au cours du trimestre clos fin décembre, en hausse de 120% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un "net bookings" trimestriel de 984 millions d'euros.

"Nous avons réalisé, de loin, le plus gros trimestre de l'histoire d'Ubisoft grâce à la qualité de nos lancements et à la profondeur de notre catalogue", a commenté Yves Guillemot, le président-directeur général d'Ubisoft, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires aux normes IFRS15 s'est inscrit à 965,1 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 132% sur un an.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, Ubisoft a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,72 millliard d'euros, en hausse de 54,6%, et un "net bookings" de 1,75 milliard d'euros, en augmentation de 57,2%.

Au quatrième trimestre, le "net bookings" est attendu entre 464 et 524 millions d'euros, en "forte hausse" par rapport à la même période de l'exercice précédent, a également indiqué Ubisoft.

En 2021-2022, Ubisoft prévoit un nouvel exercice de croissance du chiffre d'affaires et des investissements soutenus en R&D et marketing afin d'accompagner le lancement de nouveaux jeux et préparer la croissance future, a commenté Frédérick Duguet, le directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH - LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE UBISOFT :

http://www.ubisoftgroup.com/fr-FR/espace_investisseurs/index.aspx

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 13:03 ET (18:03 GMT)