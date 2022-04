Ubisoft annonce la sortie prochaine du jeu Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, un nouveau jeu mobile free-to-play de tir tactique à la première personne inspiré de la célèbre franchise Rainbow Six. Il sera disponible sur les appareils iOS et Android via l’App Store et Google Play. " Rainbow Six Mobile a été développé et optimisé spécifiquement pour les plateformes mobiles et possède des modes de jeu exclusifs et des commandes personnalisables afin de permettre aux joueurs de jouer confortablement n’importe où et à tout moment " a souligné l'éditeur de jeux vidéo.