Ubisoft Entertainment : au plus bas depuis 2 ans le jour de la sortie de Far Cry 6

L'action Ubisoft perd 7,04% à 47,95 euros, creusant ses pertes le jour de la sortie du jeu Far Cry 6, qui a reçu des critiques relativement mitigées. Selon Le Monde, le jeu " donne l’impression qu’Ubisoft cherche à reproduire une formule fonctionnelle sans oser la remettre en question ". Le succès commercial de Far Cry 6 est fondamental pour Ubisoft car il s'agit de son jeu le plus important pour cette fin année.



Déjà fin juillet, l'éditeur de jeux vidéo avait chagriné les investisseurs en décalant deux prochaines sorties : Riders Republic et R6 Extraction, le premier au 28 octobre et le second en janvier 2022, pour des raisons de peaufinage. Rocksmith+ a subi le même sort il y a 3 semaines.



" Si Rocksmith+ a probablement un potentiel de ventes moindre que Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, The Division Heartland ou même Just Dance 2021, la pression s'accroit sur les guidances 2021-22 d'Ubisoft au fil des décalages qui rendent nécessaires une fin d'exercice de plus en plus brillante, " prévenait alors Invest Securities.



Sur l'exercice 201/2022, clos fin mars, Ubisoft cible un résultat opérationnel ajusté compris entre 420 et 500 millions d'euros et une croissance à un chiffre du net bookings, l'équivalent des revenus.



Dans une note parue aujourd'hui, Midcap souligne la dimension spéculative du dossier. A l'Achat, l'analyste a relevé son objectif de cours de 75 euros à 119 euros sur Ubisoft, jugeant que le groupe français est une " cible parfaite " pour une OPA par des groupes comme Google, Amazon, Microsoft, Netflix ou Tencent.