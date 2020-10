Ubisoft Entertainment : met à jour ses objectifs pour 2020-21 après une rentabilité record au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a mis à jour jeudi sa fourchette d'objectifs pour l'exercice 2020-2021 en raison du décalage de deux jeux importants pour cause de Covid-19, après un premier semestre marqué par une rentabilité record et des ventes nettement supérieures aux attentes.

Le groupe vise désormais pour l'exercice en cours un "net bookings" (ventes nettes excluant certains revenus différés) compris entre 2,2 et 2,35 milliards d'euros, et un résultat opérationnel non IFRS dans une fourchette de 420 à 520 millions d'euros.

L'inventeur des Lapins Crétins tablait précédement sur un net bookings compris entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros, et sur un résultat opérationnel non IFRS entre 400 et 600 millions d'euros.

Le groupe a justifié l'ajustement de ses prévisions par les décalages des jeux Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine sur 2021-22, "deux titres à forte contribution" dont les lancements ont dû être décalés "en raison des défis de production liés au travail à domicile", a-t-il expliqué. Ces nouveaux objectifs ont par ailleurs été établis en tenant compte de "la performance remarquable du premier semestre" et "des indications favorables sur la consommation de jeu vidéo pour la fin de l'année", a précisé la société.

"Bien que nous ayons déplacé [les jeux] Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en 2021-22 pour exploiter leur plein potentiel dans le contexte des défis de production causés par la COVID-19, nos nouveaux objectifs de résultat opérationnel non-IFRS 2020-21 restent dans la fourchette fixée en mai dernier", a commenté Frédérick Duguet, le directeur financier du groupe, cité dans un communiqué.

Le groupe a généré un résultat opérationnel non-IFRS de 114,3 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020-21, par rapport aux 6,9 millions d'euros réalisés à la même période un an plus tôt.

Le résultat net non-IFRS part du groupe s'est élevé à 89,1 millions d'euros, à comparer à 12,8 millions d'euros un an plus tôt.

Le "net bookings" (ventes nettes excluant certains revenus différés), s'est établi à 754,7 millions d'euros sur le semestre écoulé, en hausse de 14,2%.

Le "net bookings" du deuxième trimestre 2020-21 a atteint 344,7 millions d'euros, en légère baisse de 0,6% sur un an, mais dépassant nettement l'objectif d'environ 290 millions d'euros que le groupe s'était fixé.

Selon le consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un "net bookings" trimestriel de 311 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires aux normes IFRS15 s'est inscrit à 757 millions d'euros sur le semestre écoulé, en hausse de 8,5% par rapport à la même période un an plus tôt. Il a reculé de 1,3% au deuxième trimestre, à 329,7 millions d'euros.

"Le deuxième trimestre a été une nouvelle période de surperformance pour Ubisoft, portée par l'attractivité et la profondeur de notre portefeuille diversifié de franchises [de jeux vidéos], et par notre large gamme de services Live", a déclaré le directeur financier, Frédérick Duguet. "Cette excellente dynamique a permis de délivrer une rentabilité record sur le premier semestre", a souligné le dirigeant.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE UBISOFT :

http://www.ubisoftgroup.com/fr-FR/espace_investisseurs/index.aspx

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 13:36 ET (17:36 GMT)