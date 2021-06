Ubisoft Entertainment : Annonce des dates de lancement du cross-play et de la cross-progression pour Rainbow Six Siege

Depuis sa sortie il y a cinq ans, plus de 70 millions de personnes ont joué à Rainbow Six Siege. Bientôt, encore plus de joueurs pourront profiter du jeu ensemble. Le 30 juin prochain, Rainbow Six Siege sortira sur Stadia. Le même jour, nous lancerons également le cross-play et la cross-progression entre PC et plateformes sur le cloud. Cela signifie que les joueurs sur PC, Stadia et Amazon Luna pourront rejoindre des matchs ensemble, et harmoniser leur progression à travers ces trois plateformes. Plus tard, en début d'année 2022, le cross-play arrivera sur consoles et la cross-progression sera disponible à travers toutes les plateformes, permettant aussi aux joueurs sur Xbox et PlayStation de faire équipe et de s'affronter.

Retrouvez plus de détails concernant les projets de cross-play et de cross-progression de la part de l'équipe pendant le briefing Rainbow Six Siege du post-show Ubisoft Forward !

Le lancement de la prochaine saison de Rainbow Six Siege, North Star, est prévu pour le 14 juin. Si vous souhaitez en savoir plus, allez lire notre guide de l'agent et des cartes North Star ! Il présente un nouvel agent, Thunderbird, capable de déployer des gadgets statiques appelés stations Kóna. Tout joueur (allié comme ennemi) qui se trouve à proximité d'une de ces stations peut absorber la charge qui en émane pour se soigner. Après un temps de récupération, la station se recharge. Elle peut offrir au joueur des soins bonus à hauteur de 130 PV, et ranimer un joueur abattu (mais pas un joueur éliminé). Thunderbird descend des Nakodas, l'une des Premières Nations des grandes plaines d'Amérique du Nord. Découvrez-la dans ce court-métrage animé diffusé pendant l'Ubisoft Forward.

C'est une année palpitante pour le FPS stratégique et intense. Apprenez-en plus sur le futur de Siege en 2021. Explorez l'Ubisoft Store, la boutique de votre console ou les plateformes de distribution de contenu en ligne pour profiter de Siege à un tarif réduit*.Rainbow Six Siege est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Stadia, et Amazon Luna, et est compris dans l'abonnement Ubisoft+**.

*Le prix et la disponibilité sont susceptibles de varier. Consultez les boutiques de nos différents revendeurs.

**14,99 € par mois. Annulez à tout moment. Les éditions Gold et Ultimate sont disponibles dans l'abonnement Ubisoft+. Plus d'informations sur ubisoft-plus.com.