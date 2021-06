Ubisoft Entertainment : De nouveaux morceaux dans Just Dance 2022 pour perfectionner vos talents de danse

Réunissez votre famille et vos amis, développez vos talents de danse ou faites même votre sport grâce à Just Dance 2022, le nouvel opus du plus célèbre jeu vidéo de musique. Pendant l'Ubisoft Forward d'aujourd'hui, Ubisoft a annoncé la sortie de Just Dance 2022 le 4 novembre sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Stadia. Trois chansons du prochain jeu ont déjà été révélées, dont la collaboration avec le chanteur, danseur, acteur et chorégraphe Todrick Hall.

Une toute nouvelle version de sa chanson accrocheuse 'Nails, Hair, Hips, Heels' a été créée pour Just Dance 2022. Préparez-vous à 'slay, strut, and then sashay (okay)' au rythme de ce morceau exclusif et tentez de participer à la création du clip de la chanson de Todrick. Les fans pourront voter pour les coachs Just Dance qui apparaîtront dans le clip. Pour plus d'informations, suivez Just Dance sur Twitter ou sur Instagram.

Just Dance 2022 comporte 40 nouvelles chansons, des succès du hit-parade aux buzz d'Internet, dont 'Believer' d'Imagine Dragons et 'Level Up' de Ciara. Et bien sûr, la fête continue avec Just Dance Unlimited*, le service de streaming par abonnement contenant un catalogue toujours plus riche de plus de 700 tubes. De nouvelles chansons et des exclusivités seront ajoutées au cours de l'année. De plus, un mois d'accès gratuit sera offert avec chaque copie de Just Dance 2022.**

Utilisez l'application gratuite Just Dance Controller, disponible sur iOS et Android, pour jouer sur n'importe quelle plateforme, jusqu'à six joueurs, sans avoir besoin d'accessoire supplémentaire. Les modes de jeux classiques de Just Dance sont de retour dans cet opus, notamment :

Mode sweat : Mettez votre routine en place et restez motivé en suivant les calories brûlées et le temps passé à danser.

Mode coop : Coopérez avec vos amis pour additionner vos scores et dominer le dancefloor.

Quick Play : Allez droit au but grâce à une playlist aléatoire disponible depuis le menu principal.

World Dance Floor : Défiez d'autres danseurs aux quatre coins du monde dans ces tournois endiablés. Vous affronterez des joueurs de niveau similaire pour un face-à-face équitable.

Préparez-vous à progresser, et n'oubliez pas de vous étirer. Just Dance 2022 sortira le 4 novembre sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Stadia. Pour en savoir plus sur Just Dance 2022, l'application Just Dance Controller, ou Just Dance Unlimited, rendez-vous sur justdancegame.com et gardez un œil sur les actus Ubisoft.

*Just Dance Unlimited est un abonnement supplémentaire disponible dans Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021, et Just Dance 2022.

**Termes et conditions applicables. Une connexion à Internet et un compte sont nécessaires. Une fois la période d'essai terminée, des frais d'abonnement s'appliquent pour continuer à profiter de Just Dance Unlimited.