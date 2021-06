Ubisoft Entertainment : De nouvelles bandes-annonces de Werewolves Within et Mythic Quest apportent une dose d'horreur et d'humour à la conférence Ubisoft Forward

Aujourd'hui, au cours de la conférence Ubisoft Forward, Ubisoft Films & Télévision a dévoilé de nouvelles bandes-annonces pour le long-métrage à venir 'Werewolves Within' ainsi que pour la saison 2 de la comédie Apple TV+ 'Mythic Quest'. La nouvelle bande-annonce 'Werewolves Within' donne aux spectateurs un aperçu d'une scène palpitante de la comédie d'horreur, qui arrive au cinéma le 25 juin*. La bande-annonce de 30 secondes de 'Mythic Quest' dévoile quelques points forts de la saison 2, qui est d'ores et déjà disponible sur Apple TV+.

Lors de la conférence Ubisoft Forward, l'aperçu de 'Werewolves Within' a dévoilé une distribution menée par Sam Richardson (Veep) et Milana Vayntrub (This Is Us). En plus de mettre en lumière le ton comique et sombre du film à venir, la bande-annonce a permis aux spectateurs de découvrir une scène essentielle du long-métrage, dans laquelle le Dr Ellis (Rebecca Henderson) révèle aux personnages l'existence des loups-garous et affirme qu'au moins l'un d'entre eux pourrait en être un.

Réalisé par Josh Ruben ('Scare Me'), 'Werewolves Within' est basé sur le titre en VR éponyme d'Ubisoft. Le scénario du film a été écrit par la scénariste, auteure et lauréate de la bourse Cinéma et télévision pour femmes d'Ubisoft, Mishna Wolff. Vous retrouverez également dans le film Harvey Guillén, Cheyenne Jackson, Michaela Watkins, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall, et Glenn Fleshler. Pour ceux qui attendent avec impatience de pouvoir retourner au cinéma, le film IFC Films 'Werevolwes Within' sortira en salles le 25 juin, puis sur les plateformes de vidéo à la demande le 2 juillet.

La nouvelle bande-annonce de la saison 2 de 'Mythic Quest' met sur le devant de la scène les personnages particulièrement dysfonctionnels de la série et fait référence à l'évolution d'Ian (Rob McElhenney) et Poppy (Charlotte Nicdao), alors qu'ils s'adaptent à leur nouvelle vie de co-directeurs artistiques de 'Mythic Quest', le jeu (fictif) multijoueur le plus important de tous les temps. La série 'Mythic Quest', créée par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, est la première comédie originale d'Ubisoft Films & Télévision. La saison 2 de cette comédie sur le monde du travail saluée par la critique est bien entamée, puisque sept épisodes de la série sont déjà disponibles sur Apple TV+. De nouveaux épisodes seront disponibles chaque vendredi jusqu'à la fin de la saison 2, le 25 juin.

Découvrez Werewolves Within au cinéma dès le 25 juin, puis sur demande ainsi que sur les plateformes numériques le 2 juillet*. Vous pouvez regarder les saisons 1 et 2 de 'Mythic Quest' dès maintenant en exclusivité sur Apple TV+. Apple TV+ est disponible sur les appareils iOS, PlayStation, Xbox, Apple TV, Mac, certaines télévisions connectées Samsung, Amazon Fire TV, Roku ainsi que sur https://tv.apple.com. Pour plus d'actualités sur Ubisoft Films & Télévision, consultez notre article précédent.

*Date de sortie aux États-Unis