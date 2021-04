Ubisoft Entertainment : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06/04/2021 au 09/04/2021

Rachat de 596 000 actions

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués du 22 mars 2021 au 9 avril 2021 inclus

dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Paris, le 9 avril 2021 - La société Ubisoft Entertainment SA a confié à Exane BNP Paribas deux mandats de rachat pour un total de 596 000 titres.

Entre le 22 mars 2021 et le 9 avril 2021, la société Ubisoft Entertainment SA a racheté 596 000 actions au prix moyen de 65,8€, soit un montant total de 39,2M€, qui peuvent être affectées au programme d'actionnariat salarié ou pourraient être annulées, conformément à la règlementation en cours.

Les mandats confiés à Exane BNP Paribas ont été totalement exécutés.

Les opérations de la semaine du 6 au 9 avril sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

