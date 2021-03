Ubisoft Entertainment : Developers Conference – Rencontre avec les architectes de demain

Comme chaque année, Ubisoft a récemment organisé sa conférence interne connue sous le nom d'Ubisoft Developers Conference (UDC). Cet événement met à la disposition de développeurs de plus de 40 studios Ubisoft une plateforme leur permettant de se rencontrer, de présenter les avancées technologiques, et de discuter des dernières innovations dans divers domaines du développement de jeux vidéo. Cette année, l'UDC a eu lieu pour la première fois de manière virtuelle, mais l'esprit de partage et de collaboration était toujours aussi présent. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec quelques-uns des intervenants et des participants pour en savoir plus sur l'UDC et ce qu'elle représente pour eux, ainsi que sur l'importance de pouvoir collaborer et partager avec leurs pairs du monde entier.



Je m'appelle Kathleen Eugene, et c'est la première fois que je participe à l'UDC. Cela fait maintenant deux ans que je travaille en tant qu'experte en données* au studio Ubisoft Paris. Bien que cet événement soit nouveau pour moi, c'est une excellente occasion d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans les studios d'Ubisoft du monde entier. Il arrive parfois qu'on entende des bribes de conversations à la pause café, et que l'on n'en saisisse pas tous les détails, ou bien que l'on ne comprenne pas entièrement le sujet car il ne fait pas partie de notre domaine d'expertise ou de notre rôle au quotidien. L'UDC permet d'être en contact direct avec des experts qui vont pouvoir aller davantage dans le détail, et de mettre un visage et un nom sur un projet, tout en ayant la possibilité de poser des questions. C'est particulièrement important au sein d'un réseau mondial en constante expansion comme celui d'Ubisoft, et cela permet non seulement de savoir ce qui se passe chez Ubisoft, mais aussi de créer des liens et de collaborer avec des collègues que je n'aurais peut-être pas rencontrés autrement.



Je m'appelle Alan Quayle, je suis programmeur 3D sur Rainbow Six Siege, et je travaille chez Ubisoft Montréal depuis 10 ans. Je participe à l'UDC depuis neuf ans et j'ai été intervenant lors des cinq dernières éditions. L'UDC est importante car elle permet de rassembler les gens, et le fait d'avoir autant de personnes talentueuses réunies en un seul endroit, même virtuellement, peut donner lieu à toute une série de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles collaborations. En fait, une partie de la technologie de rendu que nous utilisons dans Rainbow Six Siege est issue de la rencontre de l'équipe 3D avec nos homologues d'Ubisoft RedLynx lors d'une édition précédente de l'événement, alors que discutions autour d'un verre. Ils avaient déjà intégré cette technologie dans la série Trials, et nous avons pu apprendre beaucoup de ces discussions. Presque sept ans plus tard, ce qu'ils nous ont appris constitue toujours la base de certaines de nos technologies de rendu. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous pourrons apprendre de cette édition, surtout en ce qui concerne la technologie, notamment grâce aux panels de discussion organisés autour de ce sujet. J'espère que nous pourrons continuer à développer les collaborations et le travail d'équipe dans ces domaines.



Je m'appelle Ryan Fitzgerald, et je suis concepteur de jeux chez Ubisoft Winnipeg. Je travaille ici depuis deux ans maintenant, et cette année, ce sera ma deuxième participation à l'UDC. C'est formidable de voir des équipes se réunir lors d'événements tels que l'UDC, et j'adore ce genre de collaboration. Tout d'abord, on peut accomplir beaucoup de choses quand on rassemble des individus très intelligents autour d'une vision commune. Nous avons d'excellents directeurs de jeu qui savent défendre ces visions et exploiter le potentiel de toutes ces personnes talentueuses, et c'est vraiment inspirant. Le développement de jeux attire des gens passionnés qui donnent la priorité à leurs passions, et nous avons des personnes et des équipes extrêmement intelligentes qui sont particulièrement enthousiastes à l'égard de cette vision commune. Lorsque des équipes comme celles-là se réunissent, elles peuvent mettre les bouchées doubles, ce qui peut avoir un impact considérable sur le monde. Cette valeur est démultipliée lorsque l'équipe est diversifiée et qu'elle enrichit la créativité de chacun par de nouvelles perspectives et des expériences personnelles passionnantes. Cette année, je vais présenter une nouvelle technologie développée ici, chez Ubisoft Winnipeg, et même si nous n'avons pas communiqué de manière proactive sur notre projet, cet outil a déjà suscité beaucoup d'intérêt. Lorsque nous le présenterons à l'ensemble de la communauté Ubisoft, nous espérons poursuivre sur cette lancée et agrandir la liste de clients que nous avons déjà grâce au bouche-à-oreille.



Je m'appelle Aditya Prakash et je suis ingénieur en recherche et développement. Je travaille sur des outils d'apprentissage automatique chez Ubisoft Mumbai. En dehors de cela, je fais également office d'intermédiaire entre nos équipes et les professeurs de l'Institut Indien de Technologie, avec lesquels nous collaborons de temps à autre sur les aspects techniques du processus de développement. Je travaille chez Ubisoft depuis deux ans et demi maintenant, et c'est la première fois que je participe à l'UDC. C'est un événement qui permet à de nombreuses équipes de se réunir et de mieux comprendre le développement en cours dans les différents studios d'Ubisoft, et qui offre la possibilité de collaborer avec de nouvelles équipes et de proposer de nouvelles idées intéressantes. Les événements comme celui-ci aident les équipes non seulement à partager leur travail, mais aussi à trouver des solutions qu'elles n'auraient peut-être même pas envisagées avant l'événement. J'ai hâte d'interagir avec des personnes issues d'un aussi large éventail de domaines et de connaître leur avis sur le travail que nous avons accompli. Au cours de cet événement, j'aimerais aussi découvrir le travail des autres équipes dans le domaine de l'apprentissage automatique, et en savoir plus sur leur gestion des flux de travaux et leurs solutions. Ces interactions peuvent servir de base à l'amélioration de nos solutions actuelles et futures, ou nous permettre de rencontrer des personnes dont nous pourrons solliciter les connaissances si nous nous retrouvons face à un problème qu'elles ont déjà rencontré et résolu auparavant.

Pour en savoir plus sur l'Ubisoft Developers Conference et découvrir d'autres sujets de la section Au cœur d'Ubisoft, rendez-vous sur la page des Actus Ubisoft.