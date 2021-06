Ubisoft Entertainment : Dévoilement de la feuille de route d'Assassin's Creed Valhalla, annonce de la deuxième année de contenus

L'aventure viking d'Assassin's Creed Valhalla a connu un énorme retentissement en 2020... tellement considérable que, pour la première fois de l'histoire de la série, ce titre connaîtra une deuxième année de contenus téléchargeables. Mais avant cela, la première année a encore des tas de choses en réserve, comme le prouve la présentation par Ubisoft Forward, aujourd'hui, des premières images de gameplay de l'extension intitulée Le siège de Paris ainsi que du Discovery Tour d'Assassin's Creed Valhalla.

Le siège de Paris, qui sortira cet été, ajoutera une nouvelle région à l'univers, la Francie, et mettra en scène la campagne éponyme menée par les Vikings. Mais l'action dépassera de loin le cadre de la future ville-lumière, car Eivor mènera des quêtes et forgera des alliances dans d'autres parts de la Francie. Vous y découvrirez également de nouveaux équipements, armes, compétences, types d'adversaires et aptitudes, y compris les bombes adhésives Flamme dorée. Le siège de Paris marquera aussi le retour des missions d'infiltration de type 'boîte noire' qui indiquent un objectif à atteindre (par exemple, une cible à éliminer) tout en laissant le choix de la meilleure méthode pour y parvenir. Le siège de Paris sera disponible dans le cadre du Season Pass (inclus dans les éditions Gold et Ultimate d'Assassin's Creed Valhalla), mais pourra aussi être acheté séparément.

Les passionnés d'histoire ne manqueront pas le Discovery Tour: Viking Age, dont tous les détenteurs d'Assassin's Creed Valhalla bénéficieront gratuitement cet automne. Reprenant la tradition inaugurée par les Discovery Tour: Ancient Egypt et Discovery Tour: Ancient Greece, cette nouvelle extension éducative transformera l'univers du jeu en une expérience d'apprentissage interactif non violent conçu en étroite collaboration avec des historiens et des archéologues. En incarnant divers personnages de l'époque, vous prendrez part à leurs activités, modestes comme majeures, tout en découvrant leur vie quotidienne et l'histoire de la Norvège et de l'Angleterre au IXe siècle.

Tout ceci ne doit pas faire oublier les mises à jour et événements gratuits qui apparaissent régulièrement et, en particulier, l'introduction des épées à une main dans les prochaines semaines. Quant aux contenus futurs, leur description se limite pour l'instant à la présentation d'un étrange portail arborant des runes brillantes et surplombant une coulée de lave. Pour en savoir plus sur les nouvelles aventures auxquelles il pourrait mener, restez à l'écoute.

Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Stadia et Amazon Luna, et est inclus (ainsi que ses extensions actuelles et à venir) dans l'abonnement Ubisoft+*. Pour en savoir plus sur les futurs exploits d'Eivor, gardez un œil sur notre centre d'actus Assassin's Creed.

*14,99 € par mois. Résiliation à tout moment. Les éditions Gold et Ultimate sont disponibles dans le cadre d'un abonnement Ubisoft+. Plus d'informations sur ubisoft-plus.com.