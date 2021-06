Ubisoft Entertainment : Far Cry 6 – Incarnez de célèbres antagonistes avec le Season Pass

Vaas Montenegro. Pagan Min. Joseph Seed. Ces trois antagonistes ont instauré la terreur dans Far Cry 3, Far Cry 4 et Far Cry 5, mais dans le Season Pass de Far Cry 6, c'est vous qui prendrez le contrôle. Chacun des trois épisodes DLC du Season Pass vous fera incarner un de ces grands antagonistes et plonger dans leurs esprits. Découvrez leur passé, rencontrez des visages familiers et mettez-vous à la place de tyrans.

Ces DLC se dérouleront dans des mondes tordus au cœur même des esprits des personnages, et comprendront des lieux issus de Far Cry 3, Far Cry 4 et Far Cry 5. Plus vous survivrez, plus vous serez fort, grâce à des talents à débloquer et aux armes que vous trouverez. À chaque mort, vous recommencerez depuis le début, et il vous faudra exploiter ce que vous aurez découvert jusque là pour continuer à explorer l'âme de l'antagoniste. Les acteurs d'origine reprendront leur rôle en tant que Vaas (Michael Mando), Pagan Min (Troy Baker) et Joseph Seed (Greg Bryk), pour une expérience des plus mémorables.

Le Season Pass de Far Cry 6 contient également Far Cry 3: Blood Dragon*, pour un voyage nostalgique vers le cyberfutur sombre de 2007 dans la peau du Sergent Rex 'Power' Colt. Ce héros américain cherche à anéantir une armée de cyborgs meurtriers, agrémentant sa route de quelques traits d'humour et de combats avec des lézards géants tirant des lasers avec leurs yeux. Vous pourrez même ramener le cyberstyle typique de Colt sur l'île de Yara grâce à une gamme d'objets inspirés de Blood Dragon pour Far Cry 6, dont des armes, un véhicule, et un chien robot appelé K-9000.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Stadia, et Amazon Luna, et sera inclus dans l'abonnement Ubisoft+**.

*Les versions pour console contiendront Far Cry 3: Blood Dragon - Édition classique, tandis que les versions pour PC contiendront Far Cry 3: Blood Dragon.

/**14,99 € par mois. Annulez à tout moment. Les Éditions Gold et Ultimate seront comprises dans l'abonnement Ubisoft+. Plus d'informations sur ubisoft-plus.com.