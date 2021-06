Ubisoft Entertainment : Forward juin – Tout ce qu'il faut savoir

C'est bientôt l'heure d'une nouvelle édition d'Ubisoft Forward, l'événement exclusif qui vous donne toutes les dernières nouveautés concernant les jeux actuels et à venir d'Ubisoft. Rendez-vous le 12 juin à 21 h sur ubisoft.com/Forward, où la conférence sera diffusée en direct dans le cadre de l'événement virtuel de l'E3. Retrouvez un programme diversifié incluant les jeux préférés de la communauté, des titres récemment annoncés, et quelques autres surprises. Voici ce qui vous attend dans le prochain Ubisoft Forward.

Rejoignez-nous à 20 h pour suivre le pré-show, qui parlera des dernières nouveautés et des futures mises à jour pour For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, ainsi que Watch Dogs: Legion, et d'autres messages de la part des équipes d'Ubisoft, en attendant le début de l'événement principal.

L'événement principal commencera à 21 h et contiendra d'importantes annonces, des mises à jour pour d'autres jeux actuels Ubisoft, et quelques surprises à ne pas manquer. Découvrez des informations concernant le prochain opus de la franchise Rainbow Six, anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, et profitez en exclusivité mondiale de bandes-annonces et d'extraits de gameplay de ce tout nouveau titre en coopération. Plongez dans l'île paradisiaque de Far Cry 6, Yara, et découvrez les aventures palpitantes qui vous attendent dans un pays soumis au joug de son dictateur Antón Castillo, incarné par Giancarlo Esposito. Préparez-vous à une avalanche de sports extrêmes dans Riders Republic, notre prochain jeu MMO en monde ouvert où vous pourrez glisser à travers les magnifiques paysages sans fin de l'Amérique du Nord. Découvrez aussi des nouveautés et du contenu à venir pour nos jeux déjà sortis, comme Assassin's Creed Valhalla ou Rainbow Six Siege, ainsi que les créations Ubisoft Films & télévision : la série Apple TV+ Mythic Quest, et le film Werewolves Within. Enfin, quelques surprises supplémentaires viendront compléter le tout.

Restez pour suivre le post-show à 22 h (heure de Paris) et le briefing de l'équipe communautaire de Rainbow Six Siege. Découvrez les mises à jour concernant les principaux problèmes du jeu, et profitez d'une analyse détaillée du processus de création du dernier agent de l'opération North Star : Thunderbird. Durant cet événement, de nombreuses nouveautés seront également dévoilées, comme les pendentifs de streamers A6S2, le pack d'artistes de la communauté et les partenariats du pack caritatif Sixième gardien. Pour terminer, les développeurs reviendront en détail sur les annonces de l'événement principal. Vous pourrez également tenter de recevoir un pendentif exclusif grâce aux drops Twitch.

Nous souhaitons que l'Ubisoft Forward soit accessible au plus grand nombre de personnes, c'est pourquoi des sous-titres dans 12 langues différentes seront disponibles durant l'événement principal sur ubisoft.com/Forward. De plus, l'événement principal sera interprété en langue des signes américaine, et toutes les bandes-annonces présentées lors de l'événement seront accompagnées d'audiodescription en anglais.

Alors rendez-vous sur ubisoft.com/Forward, Twitch, ou YouTube, et rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #UbiForward, le 12 juin prochain. Vous pourrez suivre les annonces en temps réel avant et après l'événement, alors gardez l'œil ouvert, et retrouvez-nous pour l'Ubisoft Forward !