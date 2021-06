Ubisoft Entertainment : Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope débarque sur Nintendo Switch en 2022

Mario, la Princesse Peach, Luigi, Lapin Mario, et Lapin Peach font à nouveau équipe dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Ils sont accompagnés de personnages originaux (mais aussi bien connus des joueurs) pour affronter Cursa, une entité mystérieuse, ainsi que toute son armée maléfique. Cursa a plongé la galaxie dans le chaos, usant de son influence néfaste pour corrompre les planètes et dévorer l'énergie des Sparks, de nouveaux personnages insolites issus de la fusion des Lumas et des Lapins Crétins. Mario, ses amis et l'équipe des Lapins Crétins devront voyager aux confins de la galaxie pour sauver les planètes, porter secours aux Sparks, et, espérons-le, vaincre l'abominable Cursa.

Pour remplir une telle mission, vous devrez apprendre à maîtriser le nouveau système de combat de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Formez une équipe de trois héros (à sélectionner parmi neuf personnages) et, cette fois, les combats se dérouleront selon une combinaison d'action en temps réel et de tactiques au tour par tour. Vous pourrez vous déplacer librement dans une zone donnée et vous positionner à couvert, faire des sauts collaboratifs sur vos coéquipiers, ou foncer sur vos ennemis, tout cela en temps réel lors du Tour du Héros. Libre à vous d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour positionner au mieux votre équipe et gagner un avantage stratégique, avant de tirer ou d'utiliser des capacités spéciales contre les forces de Cursa.

Mais c'est là que les choses deviennent encore plus stratégiques… Les puissants Sparks ? Il en existe des dizaines ! Et chacun possède un pouvoir et des talents particuliers. Vous pourrez donc utiliser ces pouvoirs et ces talents spéciaux lors d'un combat pour prendre l'avantage, mais vous devrez d'abord TROUVER et SAUVER les Sparks dans chacun des mondes du jeu que vous explorerez.

Ne manquez aucune des prochaines informations sur Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, régulièrement disponibles jusqu'à la sortie officielle du jeu en 2022.