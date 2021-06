Ubisoft Entertainment : Résumé de la conférence Ubisoft Forward de l'E3 2021

Ubisoft Forward de l'E3 2021 est désormais terminée, et si vous n'avez pas pu suivre la conférence, vous avez raté quelque chose. Mais pas d'inquiétudes : nous avons tout prévu grâce à ce résumé de toutes les annonces, à commencer par le pré-show qui nous a dévoilé les dernières nouveautés pour For Honor, Trackmania, The Crew 2, et le futur contenu Tortues Ninja pour Brawlhalla. Regardez ci-dessous la rediffusion complète du pré-show, puis poursuivez votre lecture pour un suivi détaillé de la conférence elle-même :

'Rainbow Six Extraction, précédemment connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, a présenté ses premières images de gameplay au cours de l'Ubisoft Forward d'aujourd'hui, donnant aux joueurs et aux joueuses un avant-goût de ce qui les attend lors de la sortie du jeu le 16 septembre prochain. Développé principalement par l'équipe d'Ubisoft Montréal, Rainbow Six Extraction est une expérience JcE (Joueurs contre Environnement) en coop dans laquelle vous et jusqu'à deux autres joueurs allez former une escouade composée d'agents du Rainbow Six ayant rejoint Ash, Mira et Thermite pour former la Rainbow Exogenous Analysis and Containment Team (REACT).' >> En Savoir Plus

'Si vous attendiez le retour de Rocksmith ou si vous n'avez pas encore dépoussiéré la guitare avec laquelle vous vouliez débuter, vous allez enfin pouvoir démarrer votre aventure musicale. Aujourd'hui, lors de la conférence Ubisoft Forward, Ubisoft a annoncé que Rocksmith+, un nouveau service d'abonnement qui permet aux utilisateurs d'apprendre à jouer leurs chansons préférées à la guitare acoustique ou électrique, et à la basse, sera disponible cet été sur PC, cet automne sur console et prochainement sur mobile.'>> En Savoir Plus

'Préparez-vous à défier les lois de la gravité et à montrer vos tricks les plus fous dans Riders Republic, lors de sa sortie le 2 septembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna et Stadia. La nouvelle bande-annonce pour l'immense terrain de jeu multijoueur dédié aux sports en plein air, révélé durant Ubisoft Forward, présente le nouvel espace social du Riders Ridge, un endroit où vous pouvez apprendre à réaliser des tricks, gérer votre carrière, accéder à divers modes multijoueur et partager vos créations en jeu avec d'autres joueurs. Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant pour tenter de participer aux betas à venir et précommander les Éditions Or et Ultime. ' >> En Savoir Plus

'Depuis sa sortie il y a cinq ans, plus de 70 millions de personnes ont joué à Rainbow Six Siege. Bientôt, encore plus de joueurs pourront profiter du jeu ensemble. Le 30 juin prochain, Rainbow Six Siege sortira sur Stadia. Le même jour, nous lancerons également le cross-play et la cross-progression entre PC et plateformes sur le cloud. Cela signifie que les joueurs sur PC, Stadia et Amazon Luna pourront rejoindre des matchs ensemble, et harmoniser leur progression à travers ces trois plateformes. Plus tard, en début d'année 2022, le cross-play arrivera sur consoles et la cross-progression sera disponible à travers toutes les plateformes, permettant aussi aux joueurs sur Xbox et PlayStation de faire équipe et de s'affronter. ' >> En Savoir Plus

'Réunissez votre famille et vos amis, développez vos talents de danse ou faites même votre sport grâce à Just Dance 2022, le nouvel opus du plus célèbre jeu vidéo de musique. Pendant l'Ubisoft Forward d'aujourd'hui, Ubisoft a annoncé la sortie de Just Dance 2022 le 4 novembre sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Stadia. Trois chansons du prochain jeu ont déjà été révélées, dont la collaboration avec le chanteur, danseur, acteur et chorégraphe Todrick Hall.' >> En Savoir Plus

'L'aventure viking d'Assassin's Creed Valhalla a connu un énorme retentissement en 2020... tellement considérable que, pour la première fois de l'histoire de la série, ce titre connaîtra une deuxième année de contenus téléchargeables. Mais avant cela, la première année a encore des tas de choses en réserve, comme le prouve la présentation par Ubisoft Forward, aujourd'hui, des premières images de gameplay de l'extension intitulée Le siège de Paris ainsi que du Discovery Tour d'Assassin's Creed Valhalla.' >> En Savoir Plus

'Aujourd'hui, au cours de la conférence Ubisoft Forward, Ubisoft Films & Télévision a dévoilé de nouvelles bandes-annonces pour le long-métrage à venir 'Werewolves Within' ainsi que pour la saison 2 de la comédie Apple TV+ 'Mythic Quest'. La nouvelle bande-annonce 'Werewolves Within' donne aux spectateurs un aperçu d'une scène palpitante de la comédie d'horreur, qui arrive au cinéma le 25 juin*. La bande-annonce de 30 secondes de 'Mythic Quest' dévoile quelques points forts de la saison 2, qui est d'ores et déjà disponible sur Apple TV+.' >> En Savoir Plus

'Vaas Montenegro. Pagan Min. Joseph Seed. Ces trois antagonistes ont instauré la terreur dans Far Cry 3, Far Cry 4 et Far Cry 5, mais dans le Season Pass de Far Cry 6, c'est vous qui prendrez le contrôle. Chacun des trois épisodes DLC du Season Pass vous fera incarner un de ces grands antagonistes et plonger dans leurs esprits. Découvrez leur passé, rencontrez des visages familiers et mettez-vous à la place de tyrans. '>> En Savoir Plus

'Mario, la Princesse Peach, Luigi, Lapin Mario, et Lapin Peach font à nouveau équipe dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Ils sont accompagnés de personnages originaux (mais aussi bien connus des joueurs) pour affronter Cursa, une entité mystérieuse, ainsi que toute son armée maléfique. Cursa a plongé la galaxie dans le chaos, usant de son influence néfaste pour corrompre les planètes et dévorer l'énergie des Sparks, de nouveaux personnages insolites issus de la fusion des Lumas et des Lapins Crétins. Mario, ses amis et l'équipe des Lapins Crétins devront voyager aux confins de la galaxie pour sauver les planètes, porter secours aux Sparks, et, espérons-le, vaincre l'abominable Cursa.' >> En Savoir Plus

Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous rendre sur la page Forward complète : Ubisoft.com/forward.