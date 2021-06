Ubisoft Entertainment : Riders Republic sort le 2 septembre, inscrivez-vous maintenant pour les betas à venir

Préparez-vous à défier les lois de la gravité et à montrer vos tricks les plus fous dans Riders Republic, lors de sa sortie le 2 septembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna et Stadia. La nouvelle bande-annonce pour l'immense terrain de jeu multijoueur dédié aux sports en plein air, révélé durant Ubisoft Forward, présente le nouvel espace social du Riders Ridge, un endroit où vous pouvez apprendre à réaliser des tricks, gérer votre carrière, accéder à divers modes multijoueur et partager vos créations en jeu avec d'autres joueurs. Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant pour tenter de participer aux betas à venir et précommander les Éditions Or et Ultime.

Développé par le studio Ubisoft Annecy, Riders Republic vous permet de plonger dans un immense monde ouvert animé regroupant plusieurs sports en plein air : vélo, ski, snowboard, wingsuit et rocket wing. Ride en solo ou avec des amis à travers ce gigantesque terrain combinant quelques-uns des parcs nationaux américains les plus célèbres, comme Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton. La nouvelle bande-annonce met également à l'honneur les terrains de jeu urbains de Mammoth, où vous pouvez réaliser des tricks sur les bâtiments et la station de ski. Tirez le meilleur parti de ces paysages avec les consoles nouvelle génération sur lesquelles Riders Republic tourne à 60 FPS et affiche plus de 50 joueurs en temps réel simultanément à l'écran.

Vous pourrez personnaliser votre rider avec des équipements basés sur votre progression et si vous voulez dominer en solo, vous pouvez mettre vos talents à l'épreuve dans le mode Carrière à travers cinq carrières différentes. À mesure que vous progressez, vous signerez avec des sponsors légendaires et participerez à des compétitions sportives de renom, comme le Red Bull Rampage et les X Games. Vous pouvez aussi jouer à plusieurs, avec ou contre des amis, dans divers modes multijoueur :

Mass Races : rejoignez plus de 50 joueurs sur les consoles nouvelle génération et plus de 20 joueurs sur les consoles de génération actuelle, dans ces courses multisports épiques. De nouvelles courses apparaissent aléatoirement sur la carte, alors préparez-vous à repérer les angles morts, protéger votre position et rester agile jusqu'à la ligne d'arrivée.

Tricks Battle : participez à des rencontres en 6v6 et essayez de placer un maximum de tricks sur les différents modules pour gagner des points. L'équipe avec le score le plus élevé gagne.

Mode Versus : rejoignez des amis et découvrez qui est le meilleur.

Free for All : défiez de nouveaux adversaires et montrez-leur de quoi vous êtes capable dans une série d'épreuves d'élite.

Compétition multijoueur : conçue pour les meilleurs riders qui veulent frimer et dominer, avec en ligne de mire les divisions supérieures.

Si vous voulez encore plus de contenus Riders Republic, vous pouvez précommander les Éditions Or et Ultime dès maintenant. L'Édition Or inclut le jeu de base et le pass 1 an, ainsi que des kits originaux pour améliorer ton équipement ; l'add-on BMX Sport ; et d'autres contenus exclusifs qui seront ajoutés après le lancement. L'Édition Ultime inclut le pass 1 an et quatre packs de style exclusifs : Cosmique, Arc-en-Ciel, Fluo et Tête de mort. Les joueurs bénéficieront également de 20 tickets d'hélicoptère pour atteindre leurs sommets préférés plus rapidement. En bonus, chaque précommande de Riders Republic inclut le Bunny Pack, comprenant une jolie tenue personnalisée de lapin, une tête de lapin bleue supplémentaire et un thème de snowboard arc-en-ciel. Riders Republic sort le 2 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, Amazon Luna et PC (exclusivement sur les boutiques Epic Games Store et Ubisoft Store). Le jeu inclut un abonnement à Ubisoft+ et prendra en charge les fonctionnalités de cross-play et cross-save sur toutes les plateformes. Pour plus d'informations, et vous inscrire pour tenter de participer aux betas à venir, visitez ridersrepublic.com. Et pour connaître les dernières actus de Riders Republic, rendez-vous sur le site d'actualités d'Ubisoft.

*Le contenu final est susceptible d'être modifié. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles à la sortie. Certains contenus disponibles peuvent être achetés et/ou offerts à la seule discrétion d'Ubisoft à tout moment. Configuration requise en attente. Consultez la configuration requise et les détails produit/restrictions avant d'acheter et au moment de la sortie du jeu avant de réclamer votre précommande.